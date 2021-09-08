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母愛真偉大！侯友宜透露：家長承擔染疫風險在醫院陪小孩

▲新北市長侯友宜在市政會議上強調，要用用最高、最快、最嚴格的標準，看待幼兒園的群聚事件。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜在市政會議上強調，要用用最高、最快、最嚴格的標準，看待幼兒園的群聚事件。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-08 13:10:40｜2021-09-08 13:15:34

板橋的某幼兒園群聚感染案擴大，再新增3例的確診！新北市長侯友宜今（8）日在市政會議表示，面對病毒，要學會如何跟病毒在作戰，同時當中也要快速的讓疫苗能夠打足；強調要用最高、最快、最嚴格的標準，看待幼兒園的群聚事件。

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侯友宜說，大前天爆發板橋幼兒群聚事件，瞬間冒出9例時，覺得狀況不對，當天晚上的6點開會，緊急要求不僅只有擴大匡列、擴大隔離，包括周遭的安親班及有附幼、有臨托的孩子的班級全部停課、清消；因為保護孩子們的安全，絕對一刻都不能等待，用最高、最快、最嚴格的標準，看待幼兒園的群聚事件，這2天要面對這樣一個新型的病毒，更應要全力備戰。

侯友宜指出，Delta病毒要阻絕於境外，不是簡單的一件事情，看到全世界的趨勢，不要說美國、英國、歐洲國家，甚至最嚴格管制的澳洲，都是被Delta病毒不斷攻入，且現在變成是主流的變異株，境外回來的幾乎90%都是Delta病毒；針對境外一進來要居家、集中檢疫檢疫14天，再自主健康7天，2次PCR加1次快篩，到底能不能擋得住Delta病毒，值得我們去好好去深思。

侯友宜認為，Delta病毒一定要想辦法擋到境外，境外擋不了進到境內，必須在發現後，用更快速度把它做好有效的壓制，因此當看到這種異狀的時候，不必再等基因的定序確定Delta病毒，就以Delta病毒的方式，快速度的做好匡列採檢、停班停課；跟病毒的競賽，絕對一定要趕快，比它的速度更快，才能夠把病毒的傷害減到最低，也謝謝很多的家長的體諒跟包容。

侯友宜指出，這2天社區篩檢站的量衝很快，新北是從頭到尾歡迎大家來篩檢，包括這次的幼兒園，其實第一個發現的就是他到社篩站篩檢，才把他篩檢出來；昨日又有1例的個案出來，跟幼兒園的家屬住同棟大樓，至於釐清的過程中，也看到從境外移入回來的CT值已達37.87，那到底是不是感染源，還要經過很多的研判，每個地方都不排除有任何感染源的可能性。

此外，新北也公布了很多的足跡，這些的足跡涉及北北桃，都盡量公布讓大家知道、提高警覺，也會通報各縣市；新北市跟台北市、基隆、其他鄰近的縣市，一定都是並肩作戰，且跟中央一定並肩作戰，面對疫情；病毒不會單一跑到哪一個縣市，病毒是無所不在，大家要有一個觀念，「要守住台灣，就是要團結在一起」，一起面對病毒，才不會被病毒擊垮。

▲新北市長侯友宜7日邀集18家急救責任醫院的院長或代表，召開急救責任醫院防疫應變會議。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市長侯友宜7日邀集18家急救責任醫院的院長或代表，召開急救責任醫院防疫應變會議。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜又說，昨日召集18家急救責任醫院開會的時候，有位院長附帶講了一句話，「當孩子有感染的時候，陪伴在他的媽媽也非常容易被感染到，身為父母親真偉大，為了陪孩子寧可自己被感染」、孩子回家的時候阿公阿嬤抱來抱去，又會不會被傳染到，這個都是必須要去考量的；此外，更要細心、貼心去體諒被病毒染疫的市民朋友，因為沒有一個人願意染疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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