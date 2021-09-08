窮到接近破產！陸男花10元「喜中967萬」　秒發員工獎金

不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧，從此鹹魚翻身。日前在中國重慶市就有一名胡姓男子經營的公司差點面臨倒閉，連員工的薪水都快發不出來，卻讓他幸運中了967萬元人民幣（約新台幣4144萬元），領獎當天更是帶著公司的會計人員，直接在兌獎現場算起該給員工的薪水和獎金。

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根據《華龍網》、《搜狐新聞》報導，重慶市萬州區一名胡姓男子是該屆「體彩大樂透」的頭獎得主，胡男表示自己從2019年開始就和朋友在萬州當地經營苗木生意，但因疫情影響所以公司營運下來始終無法穩定獲利，在今年五月時合夥人更是捲走公司僅存的現金不告而別。為了底下員工和家庭的生計，他只能向身邊親友們籌措資金，勉強維持公司資金周轉。

▲彩券、樂透有時是「人生的賭注」，但小賭怡情大賭傷身，千萬別沉溺其中。（示意圖／翻攝pixabay）

不過員工們也只能跟著他「共體時艱」，並表示願意領著最基本的生活費工資，希望公司能度過這一關。沒想到這個危機卻是由胡男這個「路過就去買」的小習慣所挽救，他指出自己平常就有買彩券的習慣，儘管不是衝著大獎，但也難免希望有中獎的一天。而這次中了頭獎後，他也履行他的承諾，將虧欠的工資發給員工。

不僅如此，領獎當天他還帶著公司的會計到現場，除了協助他計算該付給員工的酬勞外，還撥了一筆獎金分發給員工，藉以感謝夥伴們對公司和他的信任。此外，他也提到剩下的獎金將會成立教育基金會，除了確保子女能夠受更好的教育外，也希望確保當地弱勢孩子能夠有更多資源避免和他一樣吃了做生意時的虧，「我就是吃了文化水平不高的虧！讓朋友能合法捲走公司的現金，丟下我一人苦撐公司」。（編輯：楊智傑）