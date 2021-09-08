幼兒園群聚為Delta　新北9日起停內用及關閉公有場館一周

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中央流行疫情指揮中心確認板橋的某幼兒園群聚感染案，基因定序是Delta的變異株，與長榮機師是不同的群聚案；侯友宜指出，將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池、藝文場館（包含圖書館），室外的部分，將再度關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場、游泳池。
板橋的某幼兒園群聚感染案延燒，包括1名自埃及返台的幼兒家屬確診，累計今日上午已有19例；侯友宜指出，新北市政府昨晚也派機動篩檢隊進駐社區篩檢，目前已有343名篩檢完畢，結果皆為陰性，累計該棟大樓已有6人染疫，包含從埃及返台的爸爸及他的妻子、小孩、同棟住戶的台大麻醉科護理師，和今早篩出的2例PCR陽性。
侯友宜指示即刻啟動大樓清空的計畫，400多名住戶將入住集中檢疫所、防疫旅館，並希望能在今日完成清空的作業，市府也會支應相關的防疫補貼；此外，板橋幼兒園的群聚案，截至目前染疫的人數至少有22人，及1人境外（期間採檢3次均為陰性，因兒子案16145確診匡列居家隔離，採檢PCR陽性、抗體陽性，CT值37.8，感染源釐清中）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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