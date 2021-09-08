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幼兒園群聚為Delta　新北9日起停內用及關閉公有場館一周

▲新北市長侯友宜今日宣布，9日起將停止餐飲業的內用，並暫時關閉各公有的場館一周。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）
▲新北市長侯友宜今日宣布，9日起將停止餐飲業的內用，並暫時關閉各公有的場館一周。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-08 15:17:45｜2021-09-08 15:30:28

板橋的某幼兒園群聚感染案擴大，再新增6例的確診個案！新北市長侯友宜今（8）日在新北的防疫應變會議上宣布，面對來勢洶洶的Delta病毒，因此9月9日至15日將停止餐飲業的內用，及關閉轄內所有的公有場館，並做滾動式的檢討。

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▲新北從9日起停止餐飲業的內用，包含美食街、超商、市場及夜市等場所。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北從9日起停止餐飲業的內用，包含美食街、超商、市場及夜市等場所。（圖／新北市政府衛生局提供）
中央流行疫情指揮中心確認板橋的某幼兒園群聚感染案，基因定序是Delta的變異株，與長榮機師是不同的群聚案；侯友宜指出，將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池、藝文場館（包含圖書館），室外的部分，將再度關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場、游泳池。

▲新北從9日起將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北從9日起將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池。（圖／新北市政府衛生局提供）
板橋的某幼兒園群聚感染案延燒，包括1名自埃及返台的幼兒家屬確診，累計今日上午已有19例；侯友宜指出，新北市政府昨晚也派機動篩檢隊進駐社區篩檢，目前已有343名篩檢完畢，結果皆為陰性，累計該棟大樓已有6人染疫，包含從埃及返台的爸爸及他的妻子、小孩、同棟住戶的台大麻醉科護理師，和今早篩出的2例PCR陽性。

侯友宜指示即刻啟動大樓清空的計畫，400多名住戶將入住集中檢疫所、防疫旅館，並希望能在今日完成清空的作業，市府也會支應相關的防疫補貼；此外，板橋幼兒園的群聚案，截至目前染疫的人數至少有22人，及1人境外（期間採檢3次均為陰性，因兒子案16145確診匡列居家隔離，採檢PCR陽性、抗體陽性，CT值37.8，感染源釐清中）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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