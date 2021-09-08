面試該表現拘謹點？碩士哥怕「問太多」　人資曝正確解法

人生工作到了一個階段後，可能因為薪資停滯不前或者想要轉換跑道而跳槽或選擇自我進修，而為了想到下個職場環境工作，往往在面試新公司時得表現出自己「最好的一面」，日前就有名網友好奇應徵工程師或軟韌體開發是否該表現的「拘謹一點」顯得比較會聽話，對此，就有內行人解答「正確回法」，要他別多心正常表現即可。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名碩士畢業的新鮮人日前就在PTT上的Tech_Job版上發文指出， 自己最近面試了幾間台北軟韌體開發或是IC大廠的產品工程師職缺，雖然面是當下氣氛相當融洽，面試過程也很順利，但僅收到「無聲卡」沒有後續消息也不知道該怎麼改進，對此他就好奇是否該在面試時表現得拘謹一點「顯得比較聽話」，抑或是總是面帶微笑、活潑應對表現專業或外向。

▲有一名碩士畢業的新鮮人在面試過程相當順利，卻因為收到無聲卡而希望改變自己面試時的態度。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）

對此，不少職場前輩就紛紛給出個人建議「顯得自信又會尊重前輩的樣子」、「韌體需要溝通 外向比較好」，但也有網友直言做自己做好，「做自己，畢竟你面試可以演，工作不可能天天演」、「萬一你內向演個超外向，派你去業務整天服務人...不就搞死自己」、「做自己就好，你面試勉強演一天，讓老闆做了錯誤的判斷，之後你能勉強自己演幾年？」

此外也也有人資網友回應給出正確應對方式，建議求職者在面試時以專業問題的應對為大方向調整就好，不必特別表現拘謹，「我不知道別人，但我面的時候問我什麼都不會影響結果，回答專業問題的表現才是評量的內容」、「回答的時候有自信，基礎紮實就不用想太多」、「自然就好，面試官面過很多人，演的裝的看得出來」。（編輯：楊智傑）