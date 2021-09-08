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低收卻硬租破萬套房！姑「拚4胎」拿補助　行徑曝網看傻

▲政府為幫助社會上的弱勢總有不同補助方法，但有網友就抱怨自己的姑姑為了想拿補助不只住在租金破萬的豪華套房，還打算力拼生四胎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲政府為幫助社會上的弱勢總有不同補助方法，但有網友就抱怨自己的姑姑為了想拿補助不只住在租金破萬的豪華套房，還打算力拼生四胎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-08 17:08:46

各地方政府為了照顧弱勢，皆有制訂低收入戶、清寒家庭等補助標準，讓社會上需要幫助的人能獲得奧援。不過就有一名網友分享了自己住在南部低收入戶姑姑的真實案例，她提到這個姑姑就算沒錢養小孩卻仍堅持要生第4胎，每個月更花了萬元房租住在豪華套房，再向政府申請低收入戶或租房補助，讓原PO苦嘆「真的不知道該怎麼說」，過程曝光也掀起討論。

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這名網友日前在社群論壇「Dcard」上曬出一張照片，並發文提問眾人「我的姑姑低收入戶，租這樣的套房給過嗎？」，只見雖然照片內並不是姑姑現在住的房間，但原PO解釋有著低收入戶資格的姑姑，總是堅持要住在類似的套房內，加上就算養小孩的支出已經超過了她的收入不少，卻仍預計要生下第4胎，並向政府繼續申請低收入戶和養育津貼、房屋補助等等。

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO對於姑姑的行為感到無法認同。（圖／翻攝自Dcard）
對於姑姑的行為原PO就有些苦惱，他認為其實幾千塊就可以在南部租到不錯的套房，沒辦法理解為何姑姑一定得選擇住在「租金破萬、全新裝潢」的豪房套房內，再喊著沒錢生養小孩求議員或民代幫她申請為低收入戶。更讓他看不下去的是，不只想靠著補助過日子，姑姑唯一的收入竟然還是在網路代購賣A貨名牌包，完全沒有打算好好找正當工作，只想投機過活。

文章曝光後，有不少網友也忿忿不平表示「好誇張」、「你姑姑的小孩真可憐，津貼是一時的，之後的補習費、上大學生活費等各種沒政府補助的項目，小孩都要因大人賺錢不利過苦日子」、「我朋友他媽也是，就為了領各種補助生4個」、「很多有錢的都很會裝窮，真正需要的卻到處碰壁」，不過也有網友替姑姑緩頰「她付的出來你管他住怎樣，每個人都有每個人的選擇，付不出來房東就會趕她走了」、「雖然也真的常看到生活超奢侈卻能領低收補助的人，也會覺得很浪費資源，但原po姑姑看起來是真的沒錢阿！只是生活還是想過得很奢侈眼高手低而已，怎麼斷定不是真正需要的？」。（編輯：楊智傑）

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