低收卻硬租破萬套房！姑「拚4胎」拿補助　行徑曝網看傻

各地方政府為了照顧弱勢，皆有制訂低收入戶、清寒家庭等補助標準，讓社會上需要幫助的人能獲得奧援。不過就有一名網友分享了自己住在南部低收入戶姑姑的真實案例，她提到這個姑姑就算沒錢養小孩卻仍堅持要生第4胎，每個月更花了萬元房租住在豪華套房，再向政府申請低收入戶或租房補助，讓原PO苦嘆「真的不知道該怎麼說」，過程曝光也掀起討論。

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這名網友日前在社群論壇「Dcard」上曬出一張照片，並發文提問眾人「我的姑姑低收入戶，租這樣的套房給過嗎？」，只見雖然照片內並不是姑姑現在住的房間，但原PO解釋有著低收入戶資格的姑姑，總是堅持要住在類似的套房內，加上就算養小孩的支出已經超過了她的收入不少，卻仍預計要生下第4胎，並向政府繼續申請低收入戶和養育津貼、房屋補助等等。

▲原PO對於姑姑的行為感到無法認同。（圖／翻攝自Dcard）

對於姑姑的行為原PO就有些苦惱，他認為其實幾千塊就可以在南部租到不錯的套房，沒辦法理解為何姑姑一定得選擇住在「租金破萬、全新裝潢」的豪房套房內，再喊著沒錢生養小孩求議員或民代幫她申請為低收入戶。更讓他看不下去的是，不只想靠著補助過日子，姑姑唯一的收入竟然還是在網路代購賣A貨名牌包，完全沒有打算好好找正當工作，只想投機過活。

文章曝光後，有不少網友也忿忿不平表示「好誇張」、「你姑姑的小孩真可憐，津貼是一時的，之後的補習費、上大學生活費等各種沒政府補助的項目，小孩都要因大人賺錢不利過苦日子」、「我朋友他媽也是，就為了領各種補助生4個」、「很多有錢的都很會裝窮，真正需要的卻到處碰壁」，不過也有網友替姑姑緩頰「她付的出來你管他住怎樣，每個人都有每個人的選擇，付不出來房東就會趕她走了」、「雖然也真的常看到生活超奢侈卻能領低收補助的人，也會覺得很浪費資源，但原po姑姑看起來是真的沒錢阿！只是生活還是想過得很奢侈眼高手低而已，怎麼斷定不是真正需要的？」。（編輯：楊智傑）