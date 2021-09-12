飼主打疫苗發燒中　貓皇做一件事網大讚：超級貼心！

好貼心的主子！日本一名貓奴日前施打疫苗時，回家沒多久就開始出現發燒症狀，當她還在床上休息時，飼養的虎斑貓「Sakutaro」竟然做出這舉動，網友看了都紛紛大讚：「好貼心的主子！」。
文/寵毛網
2021-09-12 20:00:00
推主＠1Shuo日前施打疫苗後就待在家裡休息，沒多久開始出現發燒症狀，而她飼養的虎斑貓Sakutaro似乎感覺奴才與平時不太一樣，於是忙進忙出不知道在做些什麼。飼主當下沒有多想隨後沉沉地睡著，等到醒來時發現床上堆滿了娃娃與逗貓棒，而且Sakutaro就站在床邊看著自己。當下推主以為Sakutaro只是想找人陪玩，沒想到當她將照片分享在推特上，竟引來許多網友羨慕！ 原來有人表示貓咪其實是很敏感的動物，Sakutaro應該是察覺到奴才不舒服，所以帶來牠最喜歡的東西讓奴才也能感覺心情好一點，這才讓推主恍然大悟原來主子不是貪玩，而是擔心自己的健康啊！其他網友看了也紛紛稱讚：「牠擔心奴才生病」、「都是別人家的主子」、「有被關愛的感覺」、「貓：奴才不能病倒，不然沒人買罐罐」、「我家的只會無視我」而推主康復後也趕緊陪Sakutaro玩，以答謝主子在生病期間的擔憂，只能說養到這樣的貓咪真的很窩心啊！（編輯：陳珮瑜）