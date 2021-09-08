幼兒園群聚案+6　新北公布確診者足跡　捷運板南線為多

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侯友宜指出，整體幼兒園群聚案的關聯人數，包括1例的境外、22例本土個案，境外的就是案16160，其CT值37.8，也就是從外國回來的幼兒園學童父親，面對每個有可能性的感染源，積極的疫調與查證，尤其CT值較高的會做血清抗體檢驗；此外，也了解從境外回國的家長是否與感染源有關，因此也做血清抗體檢驗，並積極的做疫調，任何一個的狀況都不能排除，再來做研判。
衛生局補充，案16161為案16143幼兒園確診案的母親，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值15.9，屬家戶感染；案16158在9月7日採檢PCR陽性，CT值38.5，經疫調與案16145、16155居住同社區；案16163為案16164的母親，9月7日身體不適前往醫院就醫，採檢PCR陽性，CT值22.5，經疫調與案16145、16155居住同社區。
此外，案16164陪同母親案16163前往醫院採檢PCR陽性，CT值26.1，經疫調與案16145、16155居住同社區；案16165為幼兒園案16141的奶奶，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值17.1，屬家戶感染；案16166為幼兒園案16140的外婆，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值25.6，屬家戶感染；同時也公布案16158台大醫院麻醉女護理師、案16160（埃及籍）、案16161的足跡。
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