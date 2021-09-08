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幼兒園群聚案+6　新北公布確診者足跡　捷運板南線為多

▲新北市長侯友宜表示，新北一定扛起責任、全力備戰，大家同心齊力的把疫情控制。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）
▲新北市長侯友宜表示，新北一定扛起責任、全力備戰，大家同心齊力的把疫情控制。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-08 17:24:06

新北市長侯友宜表示，今（8）日新北的新增7例個案，其中3例是居隔陽性、4例新增；至於幼兒園群聚的感染案，CDC確定板橋兒園群聚感染案的基因定序是Delta，但跟機師案的定序不同，新北一定扛起責任、全力備戰，大家同心齊力的把疫情控制。

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▲板橋幼兒園群聚案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲板橋幼兒園群聚案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，整體幼兒園群聚案的關聯人數，包括1例的境外、22例本土個案，境外的就是案16160，其CT值37.8，也就是從外國回來的幼兒園學童父親，面對每個有可能性的感染源，積極的疫調與查證，尤其CT值較高的會做血清抗體檢驗；此外，也了解從境外回國的家長是否與感染源有關，因此也做血清抗體檢驗，並積極的做疫調，任何一個的狀況都不能排除，再來做研判。

衛生局補充，案16161為案16143幼兒園確診案的母親，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值15.9，屬家戶感染；案16158在9月7日採檢PCR陽性，CT值38.5，經疫調與案16145、16155居住同社區；案16163為案16164的母親，9月7日身體不適前往醫院就醫，採檢PCR陽性，CT值22.5，經疫調與案16145、16155居住同社區。

▲新北市政府衛生局提供案16158台大醫院麻醉女護理師的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局提供案16158台大醫院麻醉女護理師的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
此外，案16164陪同母親案16163前往醫院採檢PCR陽性，CT值26.1，經疫調與案16145、16155居住同社區；案16165為幼兒園案16141的奶奶，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值17.1，屬家戶感染；案16166為幼兒園案16140的外婆，列居家隔離採檢PCR陽性，CT值25.6，屬家戶感染；同時也公布案16158台大醫院麻醉女護理師、案16160（埃及籍）、案16161的足跡。

▲北市政府衛生局提供幼兒園群聚案的家屬案16160（埃及籍）、案16161的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲北市政府衛生局提供幼兒園群聚案的家屬案16160（埃及籍）、案16161的足跡。（圖／新北市政府衛生局提供）

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