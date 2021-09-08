侯友宜戴口罩視察社區清空 何博文憂成為擴大感染源因子
板橋某幼兒園的群聚感染案延燒，已確定為Delta變異株，民眾人心惶惶；由於幼兒園案導致一棟社區大樓有6人確診，因此新北市長侯友宜今（8）日前往社區視察，卻遭新北市議員何博文質疑，沒做好相關的防疫措施。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-08 19:15:43
何博文認為，防疫上輕忽不得、更要謹慎，該大樓已有6人染疫，侯友宜及團隊卻僅穿著紅背心，沒有隔離衣、沒有隔離手套、沒有隔離面罩、沒有隔離頭套；反問「這是要去社區大樓隔離清消嗎？還是反而成為擴大感染源的因子」，是離譜了、大意不得啊！
何博文呼籲，應全面落實完整的疫調工作，並公布熱點足跡，擴大匡列作業，儘速進入社區進行隔離清消；另增設社區快篩站刻不容緩，鼓勵鄰近的社區居民及有症狀者，就近前往鄰近篩檢站篩檢，擴大篩檢數，儘速找出社區的確診者，或感染源進行治療，讓相關接觸者儘速隔離，才能讓市民不再恐慌。
何博文認為，防疫工作是與時間賽跑，更不用說Delta變異株傳播力快，市府應把握黃金的時間，才有可能越早阻斷傳播鏈，讓疫情不再延燒。
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