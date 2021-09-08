放棄百萬年薪！他回家休養遭酸「米蟲」 網勸：直接封鎖
不少人都夢想能夠擁有一份高薪且穩定的工作，但高壓的工作環境，不是每個人都能承受的。近日，就有網友分享，自己因身體問題，放棄年薪百萬的工作。等到他休養好後，找到的新工作月薪只剩3萬初，沒想到因此被科技、金融業的朋友嘲諷是「啃老米蟲」，讓他聽了十分難過。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 19:59:19
原PO在《Dcard》表示，自己是國立大學畢業，第一份工作是科技業的生產開發，第二份工作則是製程整合工程，而這兩份工作的年薪都有破百萬元，但在輪班制度、工作環境的影響下，他的身體出了大問題，只能辭職回家休養。
等到原PO恢復後，找了一份日班工作，雖然月薪只剩下3萬初，還得要回家住來省房租，但他坦言「自己不想回到高壓的環境」，因此找了一份可以累積經驗的工作。怎料，身旁科技業、金融業的朋友聽聞他的遭遇後，卻說「應該等身體養好應該要再回科技業，不然一直在家啃老當米蟲這樣好嗎？」
這讓原PO聽了瞬間崩潰，無奈的說「一路走來也算是認真本分，從來沒想過會被別人當成米蟲看待，好憂鬱」。貼文曝光後，網友也紛紛安慰，「自己的人生自己規劃，別人幾句話不用理會」、「有工作就好了啊，不偷又不搶，自己喜歡才重要」、「有份穩定的工作能養活自己，不算是米蟲吧，更何況你有年薪破百的實力」。
另外，也有不少人建議，「這種朋友還是少聯絡吧」、「別理你朋友講那些，這種朋友可以少聯絡」、「趕緊封鎖那些朋友吧，身體健康比什麼都重要」、「你朋友純粹羨慕你可以住家裡省掉房租錢而已」、「你確定他們是你的朋友嗎？建議還是別聯絡了」。（編輯：許智超）