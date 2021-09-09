周杰倫官方YT上傳2首歌！粉絲讚翻　網加碼「低調神曲」

台灣巨星「周杰倫」出道20年，期間不斷推出許多膾炙人口的歌曲，他的曲風相當多變，除了抒情歌外，也很能唱快歌，特別的是，周董都會略帶鼻音引吭高歌，不少人認為這是「含滷蛋」，對此，他也曾回應「因為我把聲音當作一種樂器」，深受鐵粉買單。而近日有網友就透露，周董官方Youtube頻道上傳了2首舊歌，讓他不禁直呼「也太好聽！」對此，其他網友一看紛紛認同，大讚「神曲！」

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原PO在

PTT八卦板

直呼「周杰倫新上傳的歌也太好聽了吧！」他表示，周杰倫的官方Youtube上傳兩支MV，包括收錄於2003年11月1日發行的EP《尋找周杰倫》中的《斷了的弦》以及《軌跡》，這也讓原PO聽後不禁讚嘆「太好聽了吧！怎麼才音樂發燒第29名，屌打最近幾年的歌，有沒有八卦？」

▲近日有網友就透露，周董官方Youtube頻道上傳了2首舊歌，讓他不禁直呼「也太好聽！」對此，其他網友一看紛紛認同，大讚「神曲！」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，隨即引發熱論，許多粉絲紛紛讚翻，「太好聽了吧！簡直就是天籟！」「這兩首有料，內行的才懂」、「這兩首神曲」、「哇塞~經典」、「懂聽這兩首才是內行」、「真的以前旋律輕鬆簡單好聽」、「唱歌真的好好聽呀！」

另還有一名內行網友加碼推薦收錄於周董發行的第三張國語專輯《八度空間》中的《分裂》，直呼「這首低調但也很神！」（編輯：許苡晴）