涼麵愈吃愈上癮？陸男熬辣油「偷加罌粟殼」　客氣炸檢舉

新冠疫情衝擊全球，中國一家涼麵攤因生意冷清，老闆為了吸引顧客持續上門，竟然在辣椒油中添加「罌粟殼」熬煮，更有客人食用後因此上癮。日前當地相關單位接獲檢舉後，立刻帶隊前往麵店稽查，沒想到果真在辣油裡驗出罌粟成分，當場依法採取刑事強制措施查封。

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經濟不景氣讓不少店家叫苦連天，想要在疫情期間維持營運就得求新求變，不過用罌粟殼熬辣椒油的「創新手法」恐怕就沒那麼正當了。根據《廣東台觸電新聞》、《中國之聲》等陸媒報導，今年8月下旬，江蘇省連雲港市公安局海州分局路南派出所接到市民舉報，民眾表示自己時常光顧當地一家專賣麻辣燙、涼麵等小吃的涼皮店，卻懷疑這間店的口味很不正常，又碰上食品宣導中提到某些麻辣燙中可能添加含有罌粟殼的調味料，因此外帶一份吃剩的涼皮交給警方檢驗。

▲警方查獲一大盆加入罌粟殼熬製的辣椒油。（圖／翻攝自微博《中國之聲》）

經檢驗後該份涼皮被證實的確含有罌粟鹼、那可丁等成分，警方也立刻對該店鋪進行全面搜查，同時找出含有罌粟成分的辣粉、辣椒油，老闆面對眼前鐵證也只好坦言自知違法，並供稱因為生意慘淡，聽說在調味料內添加罌粟殼可以讓客人成癮，這才四處向調味料商詢問叫貨，而自從他加入罌粟殼辣椒油後，每天盈利都在800元人民幣（約新台幣3千4百元），業績提升比之前還多三分之一，案發時已經獲利1萬5千元人民幣（約新台幣6萬4千元）。

▲老闆在現場坦言向不肖調味料商進貨含有罌粟殼的辣椒粉。（圖／翻攝自微博《中國之聲》）

當地警方表示，不少不肖業者為了讓辣椒油吃起來更香，會在製作過程添加了含有罌粟殼的粉末，並扮入涼麵、涼皮、麻辣燙等小吃內，儘管口味的確獨特、吃起來更香，但卻會讓客人成癮危害健康。該名老闆也因涉嫌生產、銷售有毒有害食品，被警方依法採取刑事強制措施，店鋪也因此被查封，正在進行進一步調查。（編輯：楊智傑）