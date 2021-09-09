《住在百書屋的石小姐》打造萬物皆有靈的世界觀！

相較於過往，現在年輕人閱讀時間減少，思考漸漸被聲光、影像鈍化了，因此想要「將文字的力量傳達下去」，是每個作者最基本傳達意念，而8年級的希姆，有著更遠大的創作理念，他用工作之餘的時間，寫了一封給書的情書《住在百書屋的石小姐》，代替一整個世代的愛書人告訴大家：「我們還在這。」





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《住在百書屋的石小姐》融入奇幻色彩，打造萬物皆有靈的世界觀，以少女石心繼承了位於逢甲夜市的舊書店做為出發。看似本土版《古書堂事件帖》的設計，其實背後有更大的野心和巧思。作者突發奇想的提問，「如果每本書都有『書魂』，每個書籍實體活現在心誠則靈的讀者面前，達成與其交流的願望，這會是個什麼樣的狀況 ?」





希姆分享自己的看法，「書魂」不需要像《玩具總動員》裡的玩具隱藏自我，不需對主人效忠，他們是書中的角色，也是人類寄託的情感、思念集合體，有自己的意識，卻不能左右作者設定好的故事框架，也無法碰觸人類。亦像作者用靈魂書寫的生命 (好比靈魂出竅 )，這樣奇巧的設定，模糊了主客界線，或許某天闔上一本書，我們要反過來自問 : 「我是個讓書喜歡的讀者嗎?」





▲《住在百書屋的石小姐》拼湊出令人眼花撩亂的角色陣容，更反映出文學作品的多樣性。（圖／鏡文學提供）

《住在百書屋的石小姐》拼湊出令人眼花撩亂的角色陣容，帶領主角走入冒險旅程，更反映出文學作品的多樣性。而每一位書魂，也恰呼應了石心對現實世界及人物的觀察，創作者與作品間的分野再度模糊，但這也不再重要，因為「文字的力量」能跨越時間、維度。





希姆指出「或許有一天我們終將離世，文字卻能把我們的形態記錄下來，不論以電子或紙本，甚至是多媒體呈現，我們的靈魂會隨著文字的存在，重新活在思念之人的心中。」





原文授權轉載自「鏡文學」文/黃深



