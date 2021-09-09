影／鄰居貓不請自來串門子　她驚：我跟你很熟？

難道別人家比較溫暖嗎？網友洪向辰（

）住在韓國約10年日前在東大門擔任批發翻譯，在台灣經營韓貨服飾，經常因工作往返台韓二地，由於疫情的關係回台灣住，偶然遇見一隻灰白虎斑貓，餵飯一年多才跟牠拉近距離，這隻貓偶爾會上門作客，並發出呼嚕嚕的聲音，因此洪小姐都叫牠「呼嚕嚕」，原本以為呼嚕嚕是浪貓，後來遇到鄰居才驚覺牠不但有人養，而且本名叫「咪咪」，咪咪不僅喜歡往返兩個家，還讓洪小姐一家人都變成貓奴呢！

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▲叮咚～本喵又來囉！（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

× ▲叮咚～本喵又來囉！（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

▲網友洪小姐原本以為牠是浪貓，還取名為呼嚕嚕，後來餵養才發現牠是鄰居貓「咪咪」。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

× ▲網友洪小姐原本以為牠是浪貓，還取名為呼嚕嚕，後來餵養才發現牠是鄰居貓「咪咪」。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

咪咪一開始被誤認成浪貓後，洪小姐經常帶好料給牠吃，就這麼吃著吃著願意對人敞開心房，有次無意中在樓下對牠喵喵叫，咪咪竟直接開始在樓下等、聽腳步聲尾隨人回家，從一開始不給摸到現在對人很信任，三天兩頭會自己跑到洪小姐家一泊好幾食；某一天餵飯時洪小姐才遇到貓主人，驚覺咪咪是有人養的貓，她告知飼主咪咪很常來家裡玩這件事，因為貓的關係還跟貓主人變熟！

▲洪小姐的媽媽從一開始嘴巴說不准養貓，到現在每天都很期待鄰居貓的到來。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

× ▲洪小姐的媽媽從一開始嘴巴說不准養貓，到現在每天都很期待鄰居貓的到來。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

剛開始洪小姐媽媽對於咪咪不請自來很感冒，甚至拋下狠話說家裡不能養貓！後來洪小姐媽媽卻願意幫咪咪特製手工貓抓板，主動去扛貓砂回家，平時負責餵咪咪、幫貓拍屁屁，陪貓一起貓言貓語，不知不覺中變成好麻吉，很期待鄰居貓的光臨！咪咪喜歡到洪小姐家，陪她追劇、工作，喜歡躺床睡覺，喵腳還饋在人家腿上，睡姿相當豪邁，讓洪小姐笑說：「在別人家睡成這樣是？腳為什麼要放我腿上睡？」。

▲網友洪小姐沒養寵物，因為鄰居貓的出現變成貓奴！（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

× ▲網友洪小姐沒養寵物，因為鄰居貓的出現變成貓奴！（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

▲某次咪咪尿不出來，緊急送醫才救回一命。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

× ▲某次咪咪尿不出來，緊急送醫才救回一命。（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）

某次咪咪又來家裡作客，洪小姐發現牠有氣無力，一直待在貓砂盆卻尿不出來，查了網路資料驚覺不對勁，傳簡訊回報給貓主人，當晚便陪著貓主人帶咪咪火速去動物醫院，檢查顯示咪咪的膀胱已經嚴重腫大，立刻進行導尿手術，獸醫表示導尿出來的幾乎都是血尿，很多貓咪這種狀況到醫院時，已經膀胱僵硬直接死在手術臺，還好把握了黃金時間才救回一命。咪咪出院後跟洪小姐的關係變得很緊密，洪小姐家裡完全沒養寵物，因為人生中突然出現咪咪，讓她開始會留意街上的浪貓，也因為咪咪的出現變成貓奴。（編輯：楊釆蓉）

▲鄰居貓三天兩頭就上門拜訪，甚至饋腳睡翻呢！（圖／網友洪向辰（韓國小丸子）授權提供）