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女打疫苗「隔天休假」遭駁回！主管還加碼：打完回來上班

▲有一位女網友無奈表示，自己打完疫苗卻立刻被主管要求回去上班，完整對話曝光也引發各界關注。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲有一位女網友無奈表示，自己打完疫苗卻立刻被主管要求回去上班，完整對話曝光也引發各界關注。（示意圖／翻攝自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 16:17:42

近期台灣疫情再度出現破口，提升疫苗覆蓋率是當務之急。不過就有一位女網友無奈表示，自己打完疫苗卻立刻被主管要求回去上班，完整對話曝光也引發各界關注。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上提到，自己準備在明（10）日施打疫苗，便提前告知主管能否將18日的假挪到11日，在隔天能好好休息。沒想到主管立刻拒絕，更在不久後加碼，要原PO打完疫苗當天立刻回去上班。

這讓原PO不禁無奈表示「早上疫苗打8-9點，要趕回去上10點的班，來不及遲到是算我的嗎？而且打完當下，誰可以這麼厲害，預知說打完不會不舒服的？」

▲主管不但駁回原PO隔日休假的請求，更要他在打完疫苗當天回去上班。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲主管不但駁回原PO隔日休假的請求，更要他在打完疫苗當天回去上班。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
不少網友看完後也相當憤怒「我們公司直接讓打疫苗的員工放假一天，放完假還是不舒服可以再請假一天，還不扣薪」、「這主管...這樣真的非常不行」、「我公司是打疫苗當天一天假，隔天也一天，所以共兩天無薪不扣績效的假」、「我打完隔天，真的在家一整天。根本痛到不能動」。

事實上，據勞動部說明，勞工前往接種疫苗，為避免接種發生不良反應，自接種日起至次日24時內可以申請不支薪的疫苗接種假，持疫苗接種紀錄卡即可，無需就診或其他證明；雇者不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。（編輯：潘毅）

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