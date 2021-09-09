影／半夜遇巨貓闖入討抱吃罐罐　她一臉厭世：誰家的貓？

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鄭小姐受訪時表示，一開始看見牠時被嚇了一跳，因為這隻挪威森林貓體型比一般家貓大了快兩倍，一看見她開門就馬上衝進房間上貓砂，解放完後立刻啃起鄭小姐貓咪的飼料，鄭小姐看牠一副很飢餓的模樣便開了罐頭，沒想到牠越吃越開心，就這樣連吃了三個罐罐，驚人的食量讓鄭小姐非常傻眼。吃完罐罐後貓咪開始對鄭小姐撒嬌，一下自己玩球球一下要她陪玩，鄭小姐還怕她熱，開冷氣又開電扇給牠吹，而牠則高興地鑽棉被狂蹭，一點都玩不累！
遇見這麼塞奶的貓咪，鄭小姐心想牠一定是不小走失，於是想等到天亮後帶去獸醫院掃晶片，沒想到自家籠子太小根本裝不下牠，只好跟朋友借大籠子裝牠。不過在等天亮與籠子的過程中，貓咪完全黏在她身邊，鄭小姐只好「嬰兒抱」試圖哄睡，沒想到牠似乎很高興被抱抱拍屁屁，竟然完全不想被放下，就這樣盧了鄭小姐一整個晚上讓她完全沒睡，而朋友來的時候發現鄭小姐一臉厭世，與慕夏滿足的表情形成強烈對比！
鄭小姐將牠的照片分享在貓咪社團後，幸運地在天亮時接到飼主傳訊息，表示貓咪叫做「慕夏」就住在隔一棟樓旁，那天牠趁主人不注意自己開門偷溜出去，不知怎麼跑到她這裡，強調回去會加強防護！有趣的是鄭小姐的貓咪「花炭焦」發現陌生貓無視牠擅自闖入，還被吃了罐罐乾乾、用了貓廁感到相當生氣，一直躲在衣櫃裡直到慕夏回家才出來，但擺出鄙視臉直到隔天才恢復正常！
鄭小姐也補充飼主有拿謝禮給自己，不過她覺得這「奇遇」太難得就沒有收下，網友看了都忍不住笑說：「撿到的原po整個眼神死……」、「再找不到原主，很多人想當牠主人了」、「還好遇見好心版主」、「開門就有貓走進來耍廢」、「恭喜妳可以睡覺了！」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）