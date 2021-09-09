桃園各農會推出五倍券加碼方案　民眾可前往採購享好康

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鄭文燦表示，去年的「農遊券」桃園收到很好的效益，目前農會直銷門市還有各產銷班、休閒農場、休閒農業區都已準備好，希望能在10月份振興券或農遊券發行的時候爭取更好的業績。市府發行了兩期的「桃園好市券」，第二期包括休閒農場、觀光工廠，及永安漁港跟竹圍漁港的魚市都可以使用，歡迎市民朋友使用桃園好市券，規劃1場農業旅遊，體驗本市休閒農業多元特色，享受綠色慢活的悠閒步調。而第三期將配合振興券，以加倍的概念，推出桃園好市成雙券，讓200元變400元、500元變1,000元等，用便利商店的系統發行，相當方便，此外還有「數位桃園PLUS1000」方案，詳細內容將於近期公布。
鄭文燦指出，為了降低疫情對農民所帶來的衝擊，農民生活補貼依防疫採不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，每人發放1萬元，只要符合108或109年度農業以外所得未達50萬元的排富條件，且未請領其他機關性質相同的補貼，不論是109年已領取農民生活補貼者，或輔導有案參加農糧政策的農民及青年農民，皆無需提出申請，經系統比對符合資格者，於6月4日起陸續匯入個人金融帳戶，統計本市至110年9月2日已有5萬2,871位農民受惠。