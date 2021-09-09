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桃園各農會推出五倍券加碼方案　民眾可前往採購享好康

▲桃園市各農會針對政府發放五倍券都推出加碼好康方案，歡迎市民到農會購買想好康。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市各農會針對政府發放五倍券都推出加碼好康方案，歡迎市民到農會購買想好康。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-09 16:29:46

行政院10月份即將發行振興券，桃園市政府各局處輔導的單位都準備各項方案希望讓振興券的效益能落在桃園多一點。市長鄭文燦今（9）日上午前往蘆竹區農會，視察農會門市部五倍券加碼促銷活動及進行農民生活補貼宣導時表示，蘆竹區農會，一方面集結全國各農會優質產品到門市販售，另一方面推出配合振興券消費加碼方案，凡消費滿500元，贈送蘆峰精裝米1包或農會麵2包或6粒裝蛋1盒三選一，消費滿1,000元則贈送金蘭醬油1罐或蘆峰精裝米1包+蘆峰紅茶包1盒或800g燕麥片1罐等三選一，加碼方案相當優惠，而其他各區農會也推出優惠方案，歡迎市民朋友到各農會採購。

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鄭文燦表示，去年的「農遊券」桃園收到很好的效益，目前農會直銷門市還有各產銷班、休閒農場、休閒農業區都已準備好，希望能在10月份振興券或農遊券發行的時候爭取更好的業績。市府發行了兩期的「桃園好市券」，第二期包括休閒農場、觀光工廠，及永安漁港跟竹圍漁港的魚市都可以使用，歡迎市民朋友使用桃園好市券，規劃1場農業旅遊，體驗本市休閒農業多元特色，享受綠色慢活的悠閒步調。而第三期將配合振興券，以加倍的概念，推出桃園好市成雙券，讓200元變400元、500元變1,000元等，用便利商店的系統發行，相當方便，此外還有「數位桃園PLUS1000」方案，詳細內容將於近期公布。


鄭文燦指出，為了降低疫情對農民所帶來的衝擊，農民生活補貼依防疫採不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，每人發放1萬元，只要符合108或109年度農業以外所得未達50萬元的排富條件，且未請領其他機關性質相同的補貼，不論是109年已領取農民生活補貼者，或輔導有案參加農糧政策的農民及青年農民，皆無需提出申請，經系統比對符合資格者，於6月4日起陸續匯入個人金融帳戶，統計本市至110年9月2日已有5萬2,871位農民受惠。

▲鄭文燦表示，農民生活補貼依防疫採不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，每人發放1萬元。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，農民生活補貼依防疫採不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，每人發放1萬元。（圖／桃園市政府提供）

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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