鄰居投訴她「虐兒」！社福員登門急關切　真相反轉糗炸

我是廣告 請繼續往下閱讀
社福員接著說道，報案者常聽到凱莉禁止喬治吃飯，還對著兒子說「你今天已經吃過了、已經吃飽了、走開！我受夠了」等話語，這讓她感到十分荒唐，只好邀請社福員去看喬治。怎料，喬治其實是一隻肥滋滋家貓，社福員看到瞬間傻眼了。
凱莉看到社福員的反應，忍不住笑說「報案者應該要打給防止虐待動物協會，而不是社福單位」，也補充喬治太胖了，所以一天只能吃三餐，這三餐期間不能吃零食，對方這才意識到是報案者搞錯了，便無奈地離開了。
凱莉最後也強調，這是她此生遇過「最搞笑」的事。影片曝光後，也吸引2百多萬人觀看，紛紛留言回應，「喬治顯然學會了使用手機的方法」、「看來是某個愛管閒事的鄰居害的」、「鄰居害社福員尷尬了」、「哈哈哈哈這也太荒謬了」、「還好是搞笑的錯誤」、「喬治太想吃零食了，只能打給社服員哈哈哈」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110