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鄰居投訴她「虐兒」！社福員登門急關切　真相反轉糗炸

▲英國有網友分享，社福員日前突然拜訪，竟是懷疑她「虐兒」，沒想到結局神反轉。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）
▲英國有網友分享，社福員日前突然拜訪，竟是懷疑她「虐兒」，沒想到結局神反轉。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 17:17:47

鄰居之間可以互相照應幫忙，但如果遇到愛管閒事的鄰居，可能會發生不少尷尬的事。英國就有位女網友分享，社福員日前突然登門拜訪，懷疑她疏於照顧自己的兒子，也擔心小孩沒獲得該有的福利，這讓她聽了非常困惑，便帶著社福員去找兒子，沒想到對方一看竟瞬間傻眼，影片也引起熱議。

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綜合外媒報導，英國一位女網友凱莉（Kayleigh）在《TikTok》表示，有位社福員突然登門拜訪，向她解釋「他們接到電話報案，懷疑凱莉疏於照顧兒子喬治（George）」，並提到他們無法透露是誰打電話報案的，只想擔心喬治沒獲得該有的福利。

社福員接著說道，報案者常聽到凱莉禁止喬治吃飯，還對著兒子說「你今天已經吃過了、已經吃飽了、走開！我受夠了」等話語，這讓她感到十分荒唐，只好邀請社福員去看喬治。怎料，喬治其實是一隻肥滋滋家貓，社福員看到瞬間傻眼了。

▲凱莉帶社福員去看喬治，沒想到兒子其實是一隻家貓，讓對方看了瞬間傻眼。（圖／翻攝自《@hamblin1987backup》TikTok）
▲凱莉帶社福員去看喬治，沒想到兒子其實是一隻家貓，讓對方看了瞬間傻眼。（圖／翻攝自《@hamblin1987backup》TikTok）
凱莉看到社福員的反應，忍不住笑說「報案者應該要打給防止虐待動物協會，而不是社福單位」，也補充喬治太胖了，所以一天只能吃三餐，這三餐期間不能吃零食，對方這才意識到是報案者搞錯了，便無奈地離開了。

凱莉最後也強調，這是她此生遇過「最搞笑」的事。影片曝光後，也吸引2百多萬人觀看，紛紛留言回應，「喬治顯然學會了使用手機的方法」、「看來是某個愛管閒事的鄰居害的」、「鄰居害社福員尷尬了」、「哈哈哈哈這也太荒謬了」、「還好是搞笑的錯誤」、「喬治太想吃零食了，只能打給社服員哈哈哈」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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