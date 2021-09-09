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寺廟對聯「7個見+7個齊」　網愣：怎麼唸？真實含意曝光

▲有網友到貢寮百年老寺後，發現正殿有幅寫著「見見見見見見見，齊齊齊齊齊齊齊」的對聯，照片曝光後也掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）
▲有網友到貢寮百年老寺後，發現正殿有幅寫著「見見見見見見見，齊齊齊齊齊齊齊」的對聯，照片曝光後也掀起網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團「報時光｜老派收藏」）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 17:15:31

台灣許多廟宇、寺廟都是傳統古蹟，建築特色與民俗信仰的結合，吸引不少人喜愛，也是國外遊客訪台會來參拜、體會這種莊嚴肅穆的場所。不過日前就有網友到貢寮的一座百年老寺參拜，卻發現廟宇門口兩柱對聯怎麼「怪怪的」，仔細一看才意外發現這幾句門口對聯竟然寫著「見見見見見見見，齊齊齊齊齊齊齊」，疑惑同時也分享到臉書社團，意外釣出飽讀詩書的網友回答背後真實含意。

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這名網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」中張貼了這張捕捉正殿的奇特對聯畫面的照片，並指出當時自己參訪後，當地住持老比丘尼就告訴他，自從民國80年翻修後，遊客很少人唸對又很少人會問她背後意義，這也讓他好奇提問「你會唸嗎？知道什麼意思嗎？當年作此聯的應是飽讀詩書古文底子深厚的人」。

▲（圖／翻攝自臺北市甘答門文史生態協會）
▲連續七個見和七個齊代表什麼意思呢？（圖／翻攝自臺北市甘答門文史生態協會）
文章曝光後就引來不少討論，許多網友就推測對聯所指應該是「見賢思齊」，但也有知情人表示，該幅對聯是利用漢字一字多音多義的特點，組成同字異音的對聯句，「見為「現」（音ㄒ一ㄢˋ）的古字，齊與「齋」（音ㄓㄞ）古字相通，因此這副對聯讀法應為「見現、見現、見見現，齊齋、齊齋、齊齊齋」，上聯形容寺的位置可見海上風雲，變幻時隱時顯；下聯則勸人齊來吃齋修道，明心見性，反樸歸真，淨化社會人心。

而根據《新北市觀光旅遊網》記載，該寺是座落在龍洞岬崖上的西靈巖寺，是東北角海岸沿線最著名的廟宇之一，又稱佛祖廟，也是適合觀海的地點。雖是建於嘉慶元年（1806年） ，但廟已重建，不見古意，殘存的古石柱被豎立於廟旁空地上，並未標示建造的年代；除了這副相當有禪意的對聯外，寺中有一口百餘年的大鐘。（編輯：楊智傑）

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