機車離奇發動！下秒「遇牆還轉彎」 維修師嚇：從未見過
雖然農曆七月已經過去了，但還是有地方會傳出靈異現象。對此，巴西就有位網友分享，停車場明明都沒有人，卻有一輛機車自己發動，還搖搖晃晃往前一段距離，詭異畫面一出，也嚇壞一票網友，甚至連經驗豐富的維修師傅都忍不住驚呼「從未見過這樣的事情」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 18:31:37
綜合外媒報導，巴西一位網友「@antoniofrreira」在《Twitter》貼出一段監視器畫面，時間是8月28日的深夜，只見一輛機車停在車格內，卻突然自己發動，接著開始慢慢地往前移動，離奇的是，它還在撞上牆壁前向左轉，直到撞到隔壁的汽車才停下。
如此詭異的畫面，讓原PO看了相當驚恐，影片也吸引2百多萬人觀看，紛紛猜測機車自動發動的原因。當地媒體則找到三位維修師傅，並詢問他們的看法，雖然其中兩位認為是電器短路造成的，但另一位有36年經驗的師傅卻說「若是電氣短路的話，機車應該會直接倒下，且無法轉彎，我從未見過這樣的事情，我不知道該說什麼」。
不過，最慘的是機車車主弗克姆（Darcy Furquim），雖然他解釋，自己離開前有拔掉鑰匙，也覺得不會是鬧鬼，但不管怎樣，他都必須支付1900雷亞爾（約新台幣9879元）給被撞的汽車車主，以賠償損壞的費用。（編輯：許智超）
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