爸提「可愛圓球」回家！老饕一看眼睛發亮：煮排骨湯超讚
苦瓜味道充滿層次且營養豐富，常被用來燉雞湯或炒鹹蛋，是不少人喜愛的蔬菜，但你有見過這樣的苦瓜嗎？今（9）日就有網友分享，爸爸突然拿了一袋「可愛圓球 」回家，便好奇問「請問這是什麼？」貼文一出，老饕們也解答它的真面目，並直呼「這煮排骨湯超讚！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 21:27:53
原PO在《爆廢公社》表示，爸爸今天興奮地向她展示，自己又採了什麼東西回家，只見桌上有一袋「小東西」，顏色分別有綠色、黃色，外型十分可愛，這讓她好奇想問「第一次看到！好可愛的小東東，你們知道這是什麼嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛解答，「山苦瓜，轉橘色的吃起來會甜甜」、「這是山苦瓜欸」、「山苦瓜，好吃」、「太熟的可以把籽用下來種，會一直長一直長」、「山苦瓜，這個好東西啊」、「這才是真正山苦瓜」。
此外，也有老饕透露，「山苦瓜煮排骨湯，超讚」、「山苦瓜，煮湯超好喝，又退火」、「拿來煮湯，會苦甘苦甘的，真的超好喝」、「煮苦瓜排骨湯好喝」、「這煮排骨湯超好喝的」、「山苦瓜燉雞湯超好喝」、「炒鹹蛋配飯好吃」、「以前都住山上，都拿來炒鹹蛋，好吃！」、「山苦瓜，煮湯、炒、泡酒都好吃」。（編輯：許智超）