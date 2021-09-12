貧民區超佛店長！答對題「5秒隨你拿」　小孩開大招笑瘋

社會上有不少弱勢族群，因為資源匱乏導致無法與常人一般受教育、工作，某些餐廳會準備「愛心餐」提供需要幫助的民眾，而有經濟能力者也可以透過「認領」方式做公益。不過在美國就有名超商店長更將這個精神發揚光大，在他家的超商設立了一條規則，也就是只要回答的出店長準備好的「Trivia question（冷知識問題）」，就能在5秒內免費拿走店裡所有東西。

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這名位於美國紐約布朗克斯區（The Bronx）的超商店長Ahmed Alwan年紀只有21歲，從爸爸手中接下管理超商的責任後，在自家超市「Lucky Candy」設下了這條規則：「只要答對他的問題，就能擁有黃金5秒免費拿走店內所有東西！」。由於當地貧富差距懸殊是知名的貧民區，加上居住者的族裔多半是非裔黑人等，布朗克斯區也常被認為是治安相對差的地點。

▲美國紐約布朗克斯區（The Bronx）的超商店長Ahmed Alwan告訴客人，只要答對他的小問題就能在5秒內免費拿走想要的東西。（圖／翻攝自Brut America）

不過對從小在此長大的Ahmed Alwan來說，他只是想盡自己所能幫助當地有需要的孩子或窮人，因此當年紀小的客人踏進商店內，他會刻意提出像是「5+5=?」、「8*8+10=?」等簡單的數學題目，只要回答正確就可以在黃金五秒內隨意拿取店內的零食雜貨或生活用品。比起直接給錢，讓有需要的當地民眾領取物資的舉動更有幫助，他的父親Saleh Aobad也對兒子的行為感到相當自豪，直言這樣的決定不僅能幫助商店打響名氣，也能將正能量傳出去。

▲（圖／翻攝自Brut America）

有趣的是，Ahmed會將客人回答問題與「搜刮商店」的過程拍攝下來並上傳TikTok，而這個「#BodegaChallenge（愛心商店挑戰）」也瞬間在社群媒體爆紅，許多當地貧窮兒童在倒數中慌慌張張拿了一堆餅乾的天真模樣也掀起不少回饋，其中還有腦洞大開的兒童打算直接拿走收銀機的鈔票也沒被阻止，整間店裡唯一不能帶走的只有Ahmed養的超商店貓。

▲有人小鬼大的兒童直奔收銀機，店長也完全不阻止。（圖／翻攝自 TikTok ）

影片在TikTok爆紅後吸引超過3百萬粉絲追蹤，就連《CNN》、《People》等外媒都爭相報導，一個小小的善意透過社群媒體的擴散觸及，讓更多善心人士陸續捐款到Ahmed的商店中，希望他能繼續進行幫助當地民眾的善舉，至今也募得將近1萬2千美元（約新台幣33萬元）。此外，Ahmed也公開表示自己現在比較希望募集到的是更多有趣的「Trivia question（冷知識問題）」或數學題目，畢竟經過報導後當地有更多民眾等著排隊挑戰黃金五秒了。（編輯：楊智傑）