幸運中3800萬樂透獎金！半年「被妻花光」 他吐良心建議
許多民眾都有購買樂透彩券的習慣，但是真正幸運贏得大獎的人不多，有時大家不免也會好奇那些幸運得主們，獲得獎金後的人生真的就此一帆風順嗎？英國就有位男子在半年前贏得100萬英鎊（約3829萬新台幣），但他透露自己的現況後，對所有彩迷給出良心建議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 23:06:05
綜合外媒報導，這位來自英國德文郡的男子叫做尼爾（Neil Smart），3月初他購買「EuroMillions UKMillionaire Maker」樂透，結果幸運獲得100萬英鎊的大獎。一開始他還以為是被詐騙，小心翼翼地向相關單位詢問，隔天仍然正常去上班，但坦承自己「當晚沒睡好」。後來確定是真的中獎，他才趕緊與老婆分享好消息。
得獎後尼爾一家立即買了棟新房子、買了一輛新車、買了兩週加勒比海的豪華郵輪旅程、還買了些投資債券以及其他的奢侈品。尼爾把這些消費「怪」在老婆身上，笑稱獎金就這樣被太太花光，更透露老婆一得知中獎就秒辭職，但尼爾則選擇繼續上班，因為他覺得自己還年輕，不急著退休。
尼爾還熱心參與地方的環保淨灘活動，最後尼爾也對那些積極購買樂透的彩迷們給出良心建議，「真的不必一直買！」尼爾強調，他知道有些彩迷像是信仰一樣每天每週定期買彩券，更透露自己以前也是如此，但現在改變了，只是偶爾買樂透，「小心你的錢」，這是尼爾的心聲。（編輯：倪浩軒）