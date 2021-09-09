COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

幸運中3800萬樂透獎金！半年「被妻花光」　他吐良心建議

▲一位英國男子贏得100萬英鎊的樂透獎金，但笑稱半年就被老婆花完，更對所有彩迷給出良心建議。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一位英國男子贏得100萬英鎊的樂透獎金，但笑稱半年就被老婆花完，更對所有彩迷給出良心建議。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 23:06:05

許多民眾都有購買樂透彩券的習慣，但是真正幸運贏得大獎的人不多，有時大家不免也會好奇那些幸運得主們，獲得獎金後的人生真的就此一帆風順嗎？英國就有位男子在半年前贏得100萬英鎊（約3829萬新台幣），但他透露自己的現況後，對所有彩迷給出良心建議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，這位來自英國德文郡的男子叫做尼爾（Neil Smart），3月初他購買「EuroMillions UKMillionaire Maker」樂透，結果幸運獲得100萬英鎊的大獎。一開始他還以為是被詐騙，小心翼翼地向相關單位詢問，隔天仍然正常去上班，但坦承自己「當晚沒睡好」。後來確定是真的中獎，他才趕緊與老婆分享好消息。

▲住在加拿大的華裔護理師李淑秋（音譯），中了15億台幣頭獎。（示意圖／取自
▲英國男子贏得100萬英鎊的樂透獎金，但笑稱半年就被老婆花完。（示意圖／取自 pixabay ）
得獎後尼爾一家立即買了棟新房子、買了一輛新車、買了兩週加勒比海的豪華郵輪旅程、還買了些投資債券以及其他的奢侈品。尼爾把這些消費「怪」在老婆身上，笑稱獎金就這樣被太太花光，更透露老婆一得知中獎就秒辭職，但尼爾則選擇繼續上班，因為他覺得自己還年輕，不急著退休。

尼爾還熱心參與地方的環保淨灘活動，最後尼爾也對那些積極購買樂透的彩迷們給出良心建議，「真的不必一直買！」尼爾強調，他知道有些彩迷像是信仰一樣每天每週定期買彩券，更透露自己以前也是如此，但現在改變了，只是偶爾買樂透，「小心你的錢」，這是尼爾的心聲。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀