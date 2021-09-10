NOW早報／台灣最夯的狗？網點名「牠」：可愛又不會亂叫

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今日天氣／各地高溫炎熱 午後中南部局部雷陣雨
今（10）日各地大多仍為多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部熱對流的短暫雷陣雨，花、東、恆春半島及馬祖則有不定時的局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約32至35度，大台北、桃園、南投、宜蘭、台東地區、花蓮縱谷及金門有局部36度以上高溫發生的機率。
此外，今年第14號颱風「璨樹」目前維持強度為強烈颱風，昨晚8時位於鵝鑾鼻東南方880公里的海面上，以西北西方向朝巴士海峽接近，研判進入巴士海峽後路徑將逐漸向北偏轉，預測周六至下周一是第14號颱風及其外圍環流離台灣最近的時段，各地都將有明顯的雨勢，並有局部大雨或豪雨，尤其東北部、東部甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。
幼兒園群聚源頭恐是埃及爸？指揮中心公布抗體檢驗結果
中央流行疫情指揮中心，昨（9）天再度捎來壞消息，本土確診病例再增加4人，另有2名境外移入，其中確診個案中1人死亡。新北幼兒園群聚事件也持續擴大，目前累計有27人確診，指揮中心指揮官陳時中分析，目前可能的感染源頭有兩個，一個是發病最早的幼兒園老師（案16129），另一個則是抗體陽性的埃及爸（案16160）。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前血清抗體採檢結果顯示，有3例幼兒園小朋友呈現弱陽性，另外幼兒園老師跟台大護理師因為都打過疫苗，檢驗和疫苗無關的N抗體陰性，顯示感染時間不長。
另外3名抗體陽性的，則是埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，IgM、IgG皆為陽性，羅一鈞解釋，通常感染7到10天會轉為陽性，且IgM轉為陽性後，可能通常會持續一個月，也有可能持續三個月，所以這樣情形看起來，因為IgM還是陽性沒有消失，推測大概是一個月內的事情。
因此，從這樣推斷來看，埃及爸一家人(案16145、16155、16160)，推論是較早感染的個案。指揮中心也透露，這名埃及父親，除了在社區外，大部分時間都待在三重，與一位哥哥、一位表哥，也經常在一起，目前三人暫時判定為境外移入個案。
至於是否已經進入社區傳播，指揮中心發言人莊人祥表示，目前還是針對感染源溯源當中，研判至少已經發生一波感染，但是不會有100多人傳染鏈，目前已經大量篩檢，在最親密的這些接觸者並沒有額外再發現更多確診病例，所以是否已經進入社區傳播，需要再做進一步的觀察。至於板橋社區大樓有多人確診，陳時中也表示，目前集中在10樓、11樓與15樓，有多名個案確診。
莫德納不來！專家：逾12周等於第一劑白打 陳時中回應了
中央流行疫情指揮中心昨（9）日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於昨日上午6時18分順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
針對莫德納疫苗不斷延遲到貨，有專家認為打完第一劑超過了12周，第一劑就白打了，對此，陳時中表示，希望疫苗能儘速進來，如果有混打科學證據可以做考慮，但他認為打完第一劑12周後，雖然抗體往下降，但抗體還是存在。
另外，媒體追問目前莫德納疫苗催貨狀況，指揮官陳時中回應，催貨也都一直在催，疫苗會陸續到來，對於是否有莫德納混打計畫，陳時中強調，BNT是給12到17歲、18到22歲優先施打，現在只有第七輪跟第八輪的接種計畫，還沒有莫德納跟BNT混打計畫。
五倍券10月開始消費！適用範圍、登記、領取時間一次看
五倍券要來了！10月８日數位、紙本正式開始消費，本次振興五倍券總價值為5,000元，祭出整套共10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，可以選擇「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預定」與「紙本預約」4種方案，使用於明（111）年4月30日截止。
去年推出三倍券，中低收入戶、弱勢民眾的1000元由政府出，今年五倍券，政府替全民出，五倍券發放資格比照去年三倍券，只要在明年4月30日截止日前出生，凡中華民國國民皆可領取，還有外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者都有資格領取。
日職／王柏融怠慢跑壘遭痛批 栗山：下次不行再這樣
日本火腿隊台灣好手「大王」王柏融8日在比賽中發生一個跑壘怠慢的狀況，讓監督栗山英樹難得對他說重話，栗山表示：「下次不能再這樣。」
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