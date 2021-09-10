南投景點｜全台最有名的賞楓勝地在這裡 奧萬大9月下旬開始陸續換妝中
【文：行遍天下／圖：奧萬大國家森林遊樂區】
行遍天下旅遊網
2021-09-10 06:30:41
「春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，奧萬大一年四季都有不同風情！」在奧萬大工作八年的經理廖慶森，一一細數奧萬大山林不同時節的美貌，雀躍的語氣，彷彿永遠都看不膩。喜愛攝影的他，協助經營林務局「奧萬大情報站」臉書粉專，提供旅人山上楓紅、賞櫻的第一手情報，降低旅人撲空的機率。
一年四季都有不同風情 奧萬大的美不是只有有楓紅而已
雖然已是全台知名的賞楓勝地，但廖慶森特別提醒，旅人來到奧萬大賞楓，請「不要」懷著錯誤的期待，以為會看到像國外滿山遍野的楓紅，因為奧萬大的變葉色植物多是原始林，自然散生，並不集中，因此並不會出現大片楓紅的景象，而是從九月下旬一直到十二月，變色葉植物都會陸續換妝。
園區的變色葉植物種類繁多，有十幾種，包括：楓香、青楓、落羽松、水杉、九芎、櫸木等，色彩或黃、或橘、或紅，搭配常綠樹種，將山頭染上繽紛色彩，彷彿上帝的調色盤。而秋夜也是奧萬大欣賞星空的季節，躺在草皮上享受低光害的滿天星斗，十分愜意。奧萬大海拔介於1,100至2,600公尺間，每年秋天到隔年春天，常有大批的候鳥、高山留鳥到奧萬大過冬。奧萬大面積2,787公頃，屬於中海拔山區、暖溫帶闊葉林林相，以樟科、殼斗科植物為主，最具代表性的植物是楓香與台灣二葉松。廖慶森推薦來到奧萬大，最好能住一晚，才能慢慢遊覽森林之美。
景點推薦
奧萬大國家森林遊樂區
地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號
電話：049-297-4511
網址：奧萬大情報站
營時：08:00 ~ 17:00
價位：假日全票200元，一般優待票150元，半票100元
備註：林務局和奧萬大經理都提醒，防疫規定會依中央依揮中心調整，同時在園人數等也許會有變動，建議旅客統一查閱「台灣山林悠遊網」比較準確。
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