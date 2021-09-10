自帶幸運！「5星座女」一生受男人寵愛　超迷人優點曝光

很多女孩都怕老，怕老了以後外表風采不再，怕男人因此移情別戀，但有些女生懂得將劣勢轉為優勢，將年紀帶來的歷練、包容、見識兌現成迷人的優雅氣質，除了男人會深受吸引，自己也能活得更快樂，對此，塔羅牌艾菲爾老師就表示，這5星座女擁有如此珍貴的能力，一生受男人寵愛。





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座女」一生受男人寵愛。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示「5星座女」一生受男人寵愛。（示意圖／取自pixabay）

智慧凌駕美貌的「雙子女」

遲鈍、固執、保守是我們最害怕老了之後出現的個性，但聰明伶俐的雙子座可說是天生就有抗體，雙子座女孩最愛的是新事物，最怕的是無聊，隨著年紀的增加，她們只會懂得愈來愈多，本來只是喜歡喝咖啡，成為熟女後善於泡咖啡，本來只是喜歡聽音樂，終將拿起吉他自彈自唱。





年輕的男人喜歡漂亮的女人，但成熟的男人懂得珍惜聰明的女人，他會寵愛妳帶妳享受這個世界，回想年輕時的妳恐怕還不知道該如何享受呢。





小妹妹贏不了的「獅子女」





工作失敗是一種輸、感情失和是一種輸，服老也是一種輸，對獅子座女孩而言，輸是不可原諒的事，她們不會讓自己出現老態，懂得運用健康飲食、瑜珈重訓維持完美體態，美甲美髮當然也少不了，年紀愈長膠原蛋白愈少，但錢包可是愈厚，那些小妹妹們不見得能贏。





這種讓自己常保青春的執著，會讓許多男人放心，知道和妳在一起後妳不會出現幸福肥、黃臉婆等狀況，當然也就對妳死心塌地，當然，要成為妳的男人也不容易，他們不自我要求就可能被妳淘汰，主控權就在妳手中。





優雅如法國女人的「天秤女」





雖然年輕正妹容易吸引男人目光，但有一種女人同樣讓男人目不轉睛，她們的眼角可以看出有點年紀，但時尚的髮型、剪裁精緻的大衣、昂貴卻內斂的手拿包、加上品味獨到的高跟鞋，活脫脫是從法國老電影走出的女人。





天秤座女孩就有成為這種優雅女人的能力，她們追求事物的平衡、協調，年輕時不走辣妹路線，而是探究品味，善於社交的能力也只會隨時間愈來愈強，男人無法自拔地愛上妳，就像是年輕時戀愛的悸動心情。





不知年紀為何物的「射手女」





很多時候愛情走到盡頭，是因為兩個人的心都老了，不一定是年紀老，但心已經疲憊。放心！這恐怖的事情不會發生在射手女孩身上，因為妳的開朗笑容是治癒老態的靈藥，遇到任何事情都樂觀看待，讓妳外表比實際年齡年輕好幾歲，樂於嘗試的勇敢個性也能打入年輕人之中，其實不用別人說，妳自己也不怕老。





男人就是容易被這樣的女人打動，他們會笑著看著妳，就像看著年輕女孩，他們會疼愛妳，怕妳因為衝動而受傷，但其實妳自己知道，所謂的衝動、不受拘束，早已在心裡有個底，這是年紀教會妳的事。





用浪漫書寫生命的「雙魚女」





有很多女孩，就算年輕時也不懂得何謂浪漫，但有一種女孩就算到老，都還是浪漫的無可救藥，她們深諳愛情的核心就是不理性，就是超出尋常的感性，雙魚座女孩就有這種漫溢出來的溫柔，這個世故的社會在她們身上似乎沒有留下痕跡，甜甜笑容讓男人忍不住心動。





這都是來自於雙魚座女孩的同情善感，能夠捕捉到情緒上最柔軟的部分，也懂得體貼對方，讓對方跟妳相處起來如沐春風，很難不疼妳。（編輯：郭佩蓉）





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