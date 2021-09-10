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換iPhone13後舊手機怎處理？達人曝「6步」：比重置重要

▲iPhone13就要來了，不過若換新手機，舊手機怎處理，達人也曝光6步驟比重置重要。（示意圖／取自unsplash）
▲iPhone13就要來了，不過若換新手機，舊手機怎處理，達人也曝光6步驟比重置重要。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 15:03:31｜2021-09-10 15:04:59

iPhone13發表會即將在台灣時間15日凌晨1點登場，讓眾多準備將舊手機換掉的果粉們相當期待；不過買了新機以後，該怎麼樣轉移資料以及處理舊手機呢？對此，3C達人就表示「不只重置這麼間單」而已，並分享處理舊手機的「6步驟」，一定要先做好，才能真正保障個資不外洩。

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3C達人Tim哥在YouTube頻道《3cTim哥生活日常》發表影片，提醒民眾若想把舊機賣掉，先把幾個前置步驟做好。首先，要先找到「手機盒子」，最好也能保有裡頭的線材、卡針和貼紙；接著去除手機包膜以及鏡頭保護貼，再用眼鏡布沾一點水，將殘膠擦拭乾淨，如此一來，將有助提升估價。

▲3C達人Tim哥提醒iPhone舊機換新機注意事項。（圖／翻攝自YouTube頻道《3cTim哥生活日常》）
▲3C達人Tim哥提醒iPhone舊機換新機注意事項。（圖／翻攝自YouTube頻道《3cTim哥生活日常》）
而「手機系統」部分，第一，要先取消與Apple Watch的配對第二，在新機上選擇「快速開始」將資料轉移，不過僅限於iOS11以上；第三，完成照片及影片的備份；第四，要注意登出iCloud、iTunes的App Store；第五，移除iMessage跟Facetime；最後，則是關閉Find my iPhone（尋找我的iPhone）功能

▲3C達人Tim哥提醒iPhone舊機換新機注意事項。（圖／翻攝自YouTube頻道《3cTim哥生活日常》）
▲3C達人Tim哥提醒iPhone舊機換新機注意事項。（圖／翻攝自YouTube頻道《3cTim哥生活日常》）
確認以上6個步驟以後，再到「設定」裡的「一般」，選擇「重置」手機的按鍵。此外，Tim哥也提醒，有些iPhone支援eSIM（數位SIM卡、虛擬SIM卡）功能，若是民眾有使用，記得在系統詢問時要選擇「已清除裝置和eSIM的描述檔」，才能有效減少後續的買賣問題。（編輯：郭佩蓉）


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2021-08-13-2021-08-16
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