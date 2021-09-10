換iPhone13後舊手機怎處理？達人曝「6步」：比重置重要

iPhone13發表會即將在台灣時間15日凌晨1點登場，讓眾多準備將舊手機換掉的果粉們相當期待；不過買了新機以後，該怎麼樣轉移資料以及處理舊手機呢？對此，3C達人就表示「不只重置這麼間單」而已，並分享處理舊手機的「6步驟」，一定要先做好，才能真正保障個資不外洩。





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3C達人Tim哥在YouTube頻道《3cTim哥生活日常》發表影片，提醒民眾若想把舊機賣掉，先把幾個前置步驟做好。首先，要先找到「手機盒子」，最好也能保有裡頭的線材、卡針和貼紙；接著去除手機包膜以及鏡頭保護貼，再用眼鏡布沾一點水，將殘膠擦拭乾淨，如此一來，將有助提升估價。





▲3C達人Tim哥提醒iPhone舊機換新機注意事項。（圖／翻攝自YouTube頻道《3cTim哥生活日常》）