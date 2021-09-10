打疫苗「遲到太久」變殘劑！他找爸媽幫開罵　醫護喊心累

面對新冠病毒變異株來勢洶洶，全台疫苗接種作業也持續進行中，不少民眾也請好疫苗接種假排隊等待施打，不過日前就有護理師指出，自己遇到因為遲到而讓疫苗被列入殘劑的民眾，完全不顧醫療人員的辛勞，直接在現場爆氣還請父母致電醫院到醫院開罵揚言投訴，這就讓她不禁感嘆「我們醫護人員真的很倒霉也很辛酸，拜託一下，我們真的很累了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名護理人員於昨（9）晚透過臉書社團「爆怨公社」發文表示，疫情期間護理人員每天忙著幫民眾快篩，就算「熱到半死」全身是汗還是得為了國人健康身穿密不透風的隔離衣完成使命，不過在施打疫苗期間，多數民眾擔心打不倒疫苗會提前到施打場所耐心等待，但也有民眾姍姍來遲，甚至逾時未施打導致疫苗被列入「殘劑」。

▲全民力拼疫苗覆蓋率同時，也有民眾不當一回事姍姍來遲。（示意圖／NOWnews資料照片）

就算護理人員當下連番道歉和解釋施打規定，對方仍聽不下勸，原PO也無奈地抱怨「請問一下我們是7-11嗎？要24小時等候妳（你）們的不守時嗎？」，不僅如此還有因遲到而打不到疫苗的民眾，除了現場大鬧外，回家還請父母打電話到醫院開罵、揚言向相關單位投訴，以上種種反應也讓原PO忍不住感嘆「我們醫護人員真的很倒霉也很辛酸，拜託一下，我們真的很累了」。

▲護理師還原事件經過掀起不少網友討論。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

完整經歷曝光後也掀起不少網友熱議，不少民眾紛紛鼓勵該名醫護人員「辛苦您們了，感謝有您們」、「我懂，護理人員很卑微，常常要當受氣包，動不動就是威脅要投訴」、「妳們真的很辛苦了，不要理會恐龍小孩」、「沒有時間觀念又要護理人員體諒，到底臺灣人要把醫護人員當服務業到幾時」。（編輯：楊智傑）