「尚氣」男主竟是圖庫模特兒　照片曝光網笑瘋：最強蛻變

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▲超有喜感的照片也讓許多網友大讚是「最強蛻變」。(圖/擷取自@bosslogic/推特)

也有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中，只見「尚氣」正經八百的穿著上班族服裝(襯衫和西裝褲)，而其他角色則全副武裝，圍著辦公室會議桌的樣子顯得更加荒謬。

▲更有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中。(圖/擷取自推特)

好笑的貼文也讓網友坦言從Shutterstock到最終成為漫威第一位亞裔英雄極具啟發性。劉思慕爾後也拿了其中一張圖在自己的

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帳號上開玩笑的寫道，「我笑那些以為『尚氣』會表現很差的人」。