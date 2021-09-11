COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「尚氣」男主竟是圖庫模特兒　照片曝光網笑瘋：最強蛻變

▲漫威《尚氣》男主角劉思慕近期被網友挖出竟曾經擔任過Shutterstock的圖庫模特兒。(圖.擷取自@bosslogic and @culturecrave/Twitter)
▲漫威《尚氣》男主角劉思慕近期被網友挖出竟曾經擔任過Shutterstock的圖庫模特兒。(圖.擷取自@bosslogic and @culturecrave/Twitter)

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-09-11 23:00:00

根據The China Post報導，漫威最新電影《尚氣》近期在美國勞動節長假中於短短三日內榮登北美票房冠軍，而亞裔男主角劉思慕也憑藉精湛的演出獲得國際讚賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，粉絲近期卻意外的挖到了劉思慕成為漫威英雄前擔任Shutterstock圖庫模特兒的照片，超有喜感的照片也讓許多網友大讚是「最強蛻變」。

推特帳號Boss Logic於週二分享了四張Shutterstock圖庫照，在一張張看似普通的公司同事互動示意圖片中，竟發現劉思慕站在其中的身影，還面露微笑。

▲超有喜感的照片也讓許多網友大讚是「最強蛻變」。(圖/擷取自@bosslogic/推特)
▲超有喜感的照片也讓許多網友大讚是「最強蛻變」。(圖/擷取自@bosslogic/推特)
Boss Logic於貼文中開玩笑的寫道，「我想應該沒有比從Shutterstock到漫威更強大的蛻變吧」同時也標記了劉思慕和漫威推特帳號。

網友一看到照片全都笑瘋，立即在留言區表示「新的『永恆族』演員劇照曝光」。

也有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中，只見「尚氣」正經八百的穿著上班族服裝(襯衫和西裝褲)，而其他角色則全副武裝，圍著辦公室會議桌的樣子顯得更加荒謬。

▲更有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中。(圖/擷取自推特)
▲更有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中。(圖/擷取自推特)
不少人大讚這些照片實在太令人驚豔，甚至有網友挖出更早前劉思慕替加拿大一家連鎖速食店拍人事招募的海報。

好笑的貼文也讓網友坦言從Shutterstock到最終成為漫威第一位亞裔英雄極具啟發性。劉思慕爾後也拿了其中一張圖在自己的推特帳號上開玩笑的寫道，「我笑那些以為『尚氣』會表現很差的人」。

▲劉思慕爾後也拿了其中一張圖在自己的推特帳號上開玩笑的寫道，「我笑那些以為『尚氣』會表現很差的人」。(圖/擷取自推特)
▲劉思慕爾後也拿了其中一張圖在自己的推特帳號上開玩笑的寫道，「我笑那些以為『尚氣』會表現很差的人」。(圖/擷取自推特)

更多新聞請看The China Post


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀