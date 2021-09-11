「尚氣」男主竟是圖庫模特兒 照片曝光網笑瘋：最強蛻變
根據The China Post報導，漫威最新電影《尚氣》近期在美國勞動節長假中於短短三日內榮登北美票房冠軍，而亞裔男主角劉思慕也憑藉精湛的演出獲得國際讚賞。
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-09-11 23:00:00
然而，粉絲近期卻意外的挖到了劉思慕成為漫威英雄前擔任Shutterstock圖庫模特兒的照片，超有喜感的照片也讓許多網友大讚是「最強蛻變」。
推特帳號Boss Logic於週二分享了四張Shutterstock圖庫照，在一張張看似普通的公司同事互動示意圖片中，竟發現劉思慕站在其中的身影，還面露微笑。
Boss Logic於貼文中開玩笑的寫道，「我想應該沒有比從Shutterstock到漫威更強大的蛻變吧」同時也標記了劉思慕和漫威推特帳號。
網友一看到照片全都笑瘋，立即在留言區表示「新的『永恆族』演員劇照曝光」。
也有網友將復仇者聯盟剪貼到Shutterstock照片中，只見「尚氣」正經八百的穿著上班族服裝(襯衫和西裝褲)，而其他角色則全副武裝，圍著辦公室會議桌的樣子顯得更加荒謬。
不少人大讚這些照片實在太令人驚豔，甚至有網友挖出更早前劉思慕替加拿大一家連鎖速食店拍人事招募的海報。
好笑的貼文也讓網友坦言從Shutterstock到最終成為漫威第一位亞裔英雄極具啟發性。劉思慕爾後也拿了其中一張圖在自己的推特帳號上開玩笑的寫道，「我笑那些以為『尚氣』會表現很差的人」。
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