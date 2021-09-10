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新北「埃及爸」曾至桃園　桃衛生局：未與其他人接觸

▲考量北北基桃為共同生活圈，市長鄭文燦昨晚宣布桃園市持續強化版二級管制延長至9月23日。（圖／桃園市政府提供）
▲考量北北基桃為共同生活圈，市長鄭文燦昨晚宣布桃園市持續強化版二級管制延長至9月23日。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-10 18:33:51

新北市幼兒園群聚案延燒到桃園，其中首例境外移入個案「埃及爸」（案16160）經確認他的足跡曾至桃園市。桃園市衛生局今（10）日證實確有此事，不過疫調比對該個案未與其他人接觸，而與幼兒園有關聯的51位接觸者經採檢結果全為陰性。

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針對新北幼兒園及社區群聚感染事件，截至9日共計51位相關接觸者安置於桃園市集中檢疫所隔離，其中37位接觸者為桃園個案，14位為外縣市接觸者，經衛生局安排採檢結果皆為陰性。


衛生局表示，有關新北30多歲男性個案（案16160）埃及境外移入個案，經與警察局疫調比對，該名個案分別於8月27、28日曾前往大園區私人倉庫，但未有與其他人接觸，市府環境清潔大隊已完成周邊環境消毒。


考量北北基桃為共同生活圈，市長鄭文燦昨晚宣布桃園市持續強化版二級管制延長至9月23日，集會活動人數上限為室內50人、室外100人，若超額則須提防疫計畫；賣場及超市加強人流管制；醫院及長照機構停止開放探視、陪病及陪伴者限1人，其他防疫措施仍依二級警戒標準辦理。


面對即將到來的中秋連假，桃園市也下令全面取消各局處、社區、社團所舉辦的中秋節活動，禁止開放公園、風景區、遊樂區、露營區、社區大樓的公共區域群聚性的烤肉活動，僅限定在家庭範圍內可進行，防堵疫情可能的傳播風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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