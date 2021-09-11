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房市／小微企業永續發展　信義房屋當助手

▲信義房屋「小微企業倫理長」計畫，為微小企業提供ESG等三面向課程，協助建構企業倫理觀念。（圖／NOWnews資料照）
▲信義房屋「小微企業倫理長」計畫，為微小企業提供ESG等三面向課程，協助建構企業倫理觀念。（圖／NOWnews資料照）

財經中心／綜合報導

2021-09-11 08:30:00

信義房屋常年推廣企業倫理，今年首推「小微企業倫理長養成班」協助微小企業建構企業倫理，更同時將全球正興起的ESG(環境、社會和公司治理)植入課程中，希望透過養成班，協助讓他們有機會與大型企業或供應商合作時候，有機會爭取商機，並在企業發展過程中，就了解企業社會責任與環境永續的重要性，並且成為企業倫理準則。

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信義房屋、信義文化基金會、社企流合辦「小微企業倫理長養成班」，集結業界與學界專家組成講師團，免費提供三年培訓課程，協助小微企業與有志創業的青年強健組織營運體質、建構企業倫理制度。第一年的初階班課程，包括撰寫組織章程與行為準則、利害關係人管理和安全衛生法規遵循等基礎課程；第二年的中階班，則環繞重要的內外帳兩帳合一、員工薪酬架構與發展制度和節能減碳試算等教學；第三年的進階班，則會指導財務簽證，如何產出影響力報告和申請ISO等永續環境相關認證。

「小微企業倫理長養成班」學員、RE Green居家製肥機負責人曾鈺婷表示，成立3年來推廣廚餘製成有機肥的居家用品，她坦言，創業最難的就是「活下去」，剛開始以工作積蓄支撐，也陸續申請政府補助。她認為企業倫理就是公司的營運中心思想，不能只為了獲利，而忽略對環境、社會產生的影響，像她生產居家用品，就不會選擇亂排汙泥、廢水、運用不好材質的廠商，「秉持善的信念，製作自己也敢用的東西」。

「消費者會購買你生產的產品，是認同你的產品背後代表的社會價值」，曾鈺婷說，當自己的事業都有符合ESG面向，消費者進而認同購買，才會有投資者檢視小微企業是否值得投資，而獲得投資後企業才能更壯大，繼續傳遞對環境友善的生活態度，啟動「善的循環」。

另一學員、小羊社會創新工作室創辦人趙孝嚴在花蓮創立「石材媒合資源平台」，希望號召更多設計師使用石材產業的邊材餘料，以循環經濟與大自然永續共處，她表示，在這個時代，每個人都是一個倡議者，「消費者認同你，是認同你的服務與產品帶來的價值」，這也是企業倫理重要之處。

趙孝嚴說，企業成立不到一年，剛起步如何存活下去是最重要的目標，這三年的課程希望可以學習實際評估社會影響力的工具與方法，將來更有規模時也能產出自己的社會影響力報告，與其他企業或利害關係人合作。

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