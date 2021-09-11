小時候必備！他曝這款「自動鉛筆」　網爆共鳴：國小神筆

從小到大，在充滿考試的升學路上，一定少不了各式各樣的文具，不過你知道哪款「自動鉛筆」是所謂「神筆」嗎？就有一名男網友分享一款自動鉛筆，貼文一出，網友全爆共鳴，直呼「國小神筆」、「國小高級貨」。





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該名男網友在PTT以「這一款Pentel自動鉛筆真的是神筆嗎？？」為題發文，表示有一款自動鉛筆，在超市、各大小文具店或書局都能看得到它的蹤影。





原PO接著說道，其實能進超商的文具，都是銷售非常好的，「有人說這是自動鉛筆的神筆，其他書局一堆幾百塊或幾千塊的，德國或日本製的自動鉛筆，都不如這支神筆好用，有人認同嗎」？





▲原PO分享一款自動鉛筆。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友覺得還好，「我覺得不好用」、「沒筆套，寫久了手指會痛」、「絕對不是，這支有太多壞掉的方式了」、「摔到直接報銷」、「這支筆握久會痛啊，不喜歡」。





▲有網友認為這支自動鉛筆才是神筆。（圖／翻攝自PTT）