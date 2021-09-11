小時候必備！他曝這款「自動鉛筆」 網爆共鳴：國小神筆
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 10:19:21
從小到大，在充滿考試的升學路上，一定少不了各式各樣的文具，不過你知道哪款「自動鉛筆」是所謂「神筆」嗎？就有一名男網友分享一款自動鉛筆，貼文一出，網友全爆共鳴，直呼「國小神筆」、「國小高級貨」。
該名男網友在PTT以「這一款Pentel自動鉛筆真的是神筆嗎？？」為題發文，表示有一款自動鉛筆，在超市、各大小文具店或書局都能看得到它的蹤影。
原PO接著說道，其實能進超商的文具，都是銷售非常好的，「有人說這是自動鉛筆的神筆，其他書局一堆幾百塊或幾千塊的，德國或日本製的自動鉛筆，都不如這支神筆好用，有人認同嗎」？貼文一出，掀起熱議，「國小神筆」、「小時候的地位象徵」、「側壓超棒設計」、「這出有15年了吧」、「國小高級貨」、「是，大學用四年了都沒壞」、「國小到高中的愛筆，考試用側壓省時間」、「當初的神物」、「我學生的時候也都是用這款」。
不過，也有網友覺得還好，「我覺得不好用」、「沒筆套，寫久了手指會痛」、「絕對不是，這支有太多壞掉的方式了」、「摔到直接報銷」、「這支筆握久會痛啊，不喜歡」。另外，還有不少網友分享自認好用的筆，「搖搖筆比較炫」、「小學都要拿搖搖筆才顯霸氣好嗎」、「搖搖筆才是地位的象徵」、「神筆是細的透明款自動鉛筆那款」、「這支細的自動鉛筆才是神筆，又輕又不佔空間，還便宜」、「這藍筆才是真神筆」。（編輯：郭佩蓉）