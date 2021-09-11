全球最高齡穿山甲「穿胖」離世　見證23年台灣保育歷程

台北市立動物園出生的第一隻穿山甲「穿胖」

9月8日上午以23歲又9個月的高齡離世，牠不僅是第一隻在北市動物園出生的穿山甲，更是目前全世界穿山甲紀錄中最高齡的個體，消息一出讓許多粉絲都感到非常不捨！

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▲穿胖是第一隻出生在台北市立動物園的穿山甲寶寶，對台灣穿山甲保育研究提供非常多的新知。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲穿胖是第一隻出生在台北市立動物園的穿山甲寶寶，對台灣穿山甲保育研究提供非常多的新知。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

穿胖是1997年底第一隻出生在台北市立動物園的穿山甲寶寶，牠的成長帶給大家許多新紀錄與知識，也跟著動物園一路成長至今。園方表示近20年來與林務局合作野生動物救傷收容計畫時，由於穿山甲特殊食性與容易緊張的性格，造成全球對牠們的醫療照護知識有限。為了製作出最合適牠們的人工飼料，園方的照養團隊蒐集各國研究資料

、分析牠們糞便與消化情形，才慢慢找出穿山甲食物的營養組成，而「穿胖」則全程參與了照養團隊這段努力的歲月，更吃過團隊精心研發每一版本的食譜。

▲「穿胖」吃過動物園所研發每一個版本的穿山甲食譜，為保育穿山甲貢獻良多。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲「穿胖」吃過動物園所研發每一個版本的穿山甲食譜，為保育穿山甲貢獻良多。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

▲牠也帶給大家許多歡笑與寶貴的回憶！（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲牠也帶給大家許多歡笑與寶貴的回憶！（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

穿胖的存在為台灣在保育穿山甲這一塊的貢獻良多，也是北市動物園內穿山甲族群裡，擁有最多後代的超強爸爸。不過在2018年健康檢查時，獸醫師發現穿胖開始出現腎衰竭的跡象，兩年多來保育員與獸醫師持續追蹤並做飲食調整，原本狀況都還穩定的牠，突然在今年8月中旬出現採食狀況不穩定等腎衰竭末期徵狀，即使透過治療但穿胖仍在9月初時，活動力大幅下降且無採食意願，照養團隊幾經考量動物福祉，為了不讓牠承受更多不適與疼痛，決定在9月8日星期三上午，由保育員陪著穿胖到戶外散步，再轉往動物醫院進行檢查後，讓牠在熟睡的情況下平靜地離開。

▲今年8月中旬保育員發現「穿胖」採食狀況變得不穩定。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲今年8月中旬保育員發現「穿胖」採食狀況變得不穩定。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

▲為了不讓穿胖承受更多痛苦，由保育員於9月8日（三）上午陪著牠到戶外散步，再轉往動物醫院為牠進行身體檢查，讓牠在熟睡的情況下平靜離開。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

× ▲為了不讓穿胖承受更多痛苦，由保育員於9月8日（三）上午陪著牠到戶外散步，再轉往動物醫院為牠進行身體檢查，讓牠在熟睡的情況下平靜離開。（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園授權提供）

園方表示穿胖的離開讓大家有說不盡的不捨，而牠高齡23歲又9個月的一生不僅是台灣的驕傲，更是目前全球最高齡的穿山甲，也讓北市動物園成為全世界唯一有世代延續繁殖穿山甲的動物園。穿胖傳奇性的一生見證了台灣穿山甲保育的發展，也對穿山甲照養與保育留下許多珍貴的知識，更帶給大家無盡的歡笑與寶貴回憶，希望透過穿胖能喚起大家一起積極參與穿山甲的保育工作，讓台灣穿山甲在這塊土地上永續生存！

（編輯：陳珮瑜）