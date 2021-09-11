COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新增新店區學校！侯友宜：今日5校2262位學生預防性停課

▲新北市長侯友宜強調，新北市面對學生的停課，有一個很標準的作業程序，如果有學生被居隔，就會預防性的停課。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.11）
▲新北市長侯友宜強調，新北市面對學生的停課，有一個很標準的作業程序，如果有學生被居隔，就會預防性的停課。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.11）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-11 11:48:11

中央流行疫情指揮中心確認板橋的某幼兒園群聚案，基因定序為Delta的變異株，外界關切新北市是否能守住疫情；對此，新北市長侯友宜今（11）日表示，新北市一定會扛起所有的責任，全力迎戰，。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，新北市一定會戒慎恐懼、步步為營、快速的反應，我們跟病毒在競賽，不等基因的定序出來，第一個時間就視同Delta的病毒，全力的擴大匡列跟採檢，並採取快速的反應對社區清消及隔離；我們就是要跟病毒競賽，「這個時間不等人，我們全力備戰，我們會扛起責任。」 

針對才剛開學，雙北都有恐慌性請假的情況，新北市有沒有考慮停課？或停課的範圍再擴大？侯友宜回應，目前整個疫情是穩定，但是絕對不能掉以輕心，我們要不斷的藉由篩檢、擴大匡列跟採檢過程當中，守住Delta這一波的來襲；新北市今日有5校2262位學生預防性的停課，讓孩子們在校園的生活是安全。

侯友宜強調，新北市面對學生的停課，有一個很標準的作業程序，學生如果有被居隔的話，就會預防性的停課，經PCR陰性才復課，所以新北市昨日就有3校、2149位學生復課，大家不要亂、不要慌，一切有防疫的指引、作業程序，讓大家能夠安心的上學；據悉，今日有新增新店區的學校預防性停課。

教育局補充，為有效阻斷校園的傳播鏈，被匡列居家隔離採檢的期間，就讀學校的班級、補習班及安親班都預防性的停課，確認PCR陰性才復課，新北市今日有1校26位學生復課；此外，因雙北校園、職場個案的影響，擴大匡列、隔離及採檢，新增3校139位學生停課，目前共5校2262位學生預防性停課。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀