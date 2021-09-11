新增新店區學校！侯友宜：今日5校2262位學生預防性停課

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對才剛開學，雙北都有恐慌性請假的情況，新北市有沒有考慮停課？或停課的範圍再擴大？侯友宜回應，目前整個疫情是穩定，但是絕對不能掉以輕心，我們要不斷的藉由篩檢、擴大匡列跟採檢過程當中，守住Delta這一波的來襲；新北市今日有5校2262位學生預防性的停課，讓孩子們在校園的生活是安全。
侯友宜強調，新北市面對學生的停課，有一個很標準的作業程序，學生如果有被居隔的話，就會預防性的停課，經PCR陰性才復課，所以新北市昨日就有3校、2149位學生復課，大家不要亂、不要慌，一切有防疫的指引、作業程序，讓大家能夠安心的上學；據悉，今日有新增新店區的學校預防性停課。
教育局補充，為有效阻斷校園的傳播鏈，被匡列居家隔離採檢的期間，就讀學校的班級、補習班及安親班都預防性的停課，確認PCR陰性才復課，新北市今日有1校26位學生復課；此外，因雙北校園、職場個案的影響，擴大匡列、隔離及採檢，新增3校139位學生停課，目前共5校2262位學生預防性停課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。