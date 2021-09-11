學姊黃瀞瑩角逐新北市長？侯友宜：非常的歡迎

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲未來動向備受關注，外傳民眾黨內有提出讓台北市的副發言人黃瀞瑩當刺客，參選2022年的新北市長選戰；對此，新北市長侯友宜今（11）日表示，我們都非常的歡迎。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-11 13:59:26｜2021-09-11 13:59:54
因應璨樹颱風的來襲，侯友宜今日前往板橋區的華江抽水站視察；針對「學姊」黃瀞瑩出來選新北市長的傳聞，侯友宜則回應，謝謝大家都非常的關心，大家來支持新北市的防疫及關心市政，都非常的歡迎，大家好好努力做事。
中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢喊話，新北應該比照屏東緊急來接種疫苗的看法？有沒有可讓新北市民優先接種疫苗，有沒有可能向中央反映？侯友宜指出，守住疫情是現階段所要面對、要全力迎戰，我們大家努力好好做事。
侯友宜說，最近又有一批疫苗來了，就趕快施打疫苗，讓所有全國的疫苗施打覆蓋率，能夠大幅提升；尤其第2劑的施打，老人家的昨日已經公布時間，也歡迎大家在時間點都來接種疫苗。
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