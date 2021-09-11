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與加拿大簽訂高中雙聯學制　桃高中生升學選擇更多元

▲桃園市與加拿大薩省薩斯卡通市及卑詩省第73學區教育局代表今天簽署了臺加雙聯學制合作備忘錄。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市與加拿大薩省薩斯卡通市及卑詩省第73學區教育局代表今天簽署了臺加雙聯學制合作備忘錄。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-11 15:54:18

桃園市與加拿大薩省薩斯卡通市及卑詩省第73學區教育局代表於今（11）日上午9時，在壽山高中國際教育中心簽訂臺加雙聯學制合作備忘錄，並與加拿大薩省及卑詩省學區代表視訊連線。桃園市長鄭文燦市長及加拿大駐臺北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves） 見證下，雙方教育局代表共同簽署雙聯合作備忘錄。

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鄭文燦表示，加拿大在英語教育、科技、人本與STEAM發展等方面，都是很好的教學典範，學生受益於這項合作課程，不需負擔高中留學海外的高昂學費，但未來仍有更高的機會可申請國際一流大學，對於留學教育也能有更進一步的認識。


加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹表示，今日簽署的合作備忘錄，可供桃園所有高中與加拿大薩省與卑詩省2個行政區合作雙聯文憑課程，這項計畫也是目前臺加教育交流上最廣泛的合作項目，感謝桃園市政府大力支持，並補助學生部分經費，共同幫助學生創造更好的未來。芮喬丹代表說，參與計畫的學生必須花費額外的時間學習，過程並不輕鬆，但是完成課程後，將具備更高的英語技能、拓展國際視野，獲得邁向世界的重要工具與資產。


加拿大薩省薩斯卡通市教育局長Francois Rivard透過視訊表示，薩省的教學課程是由經過認證的加拿大教師授課，合作高中所提供的文憑，具有申請國際上任何一所大專院校的效力，期待與更多桃園市的高中攜手合作，並進行教師與教學上的交流。

▲加拿大薩省薩斯卡通市教育局長Francois
▲加拿大薩省薩斯卡通市教育局長Francois Rivard透過視訊參與簽署儀式。（圖／桃園市政府提供）

加拿大卑詩省第73學區教育局代表Kristin Engleson透過視訊表示，卑詩省在英語、數學及自然科學領域的成績表現，是加拿大排名第一的省份，卑詩省甘露市(Kamloops)共有6所高中參與計畫，是卑詩省表現最好的學區之一，環境安全友善、人口多元，提供真正的加拿大文化和家庭體驗，是國際學生就讀的首選。


教育局長林明裕指出，想就讀臺加雙聯課程的同學，必須通過筆試，檢核英語聽說讀寫能力及學習態度，入學後，將協助同學在高三前達到雅思(IELTS)6.5成績，以獲得申請多數海外大學的英文門檻。為減輕家長負擔，教育局將補助學生在臺修習課程的教師鐘點費，歡迎家長與學子把握機會加入雙聯文憑課程。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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