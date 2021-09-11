防颱最佳典範？好市多「神秘客」闖入　客笑翻：禁止試吃

颱風璨樹挾帶「近5年最強颱風」的氣勢逼近台灣，儘管根據中央氣象局觀測已經減弱為中颱，但仍不可以掉以輕心，近日也有不少民眾提前到連鎖賣場進行採買，打算提早做好防颱準備。不過，做好「防颱準備」的可不只有人類，日前就有網友前往好事多時發現有一隻「神秘客」也跟著進來逛街，畫面曝光更吸引超過上萬名網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名男網友日前在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」張貼這個現場捕捉神秘客的畫面，同時也發文表示，自己當天在逛好市多時「遇到一位沒有會員卡進來的」，而且這名神秘客「實聯制也沒掃，然後也沒戴口罩，沿路邊走邊吃，無奈都沒有人理它，就只好默默的繼續逛下去」。

▲「神秘客」獨自一人閒逛卻吸引不少目光。（圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

不過仔細一看，事實上這名沒戴口罩的「神秘客」其實是隻看起來相當無助的小小麻雀，在偌大的賣場中小麻雀獨自飛進飛出的畫面也讓不少網友感到相當可愛，尤其是其中麻雀飛到高出躲避人群的模樣也被許多民眾笑稱「是來躲颱風的啦」。

▲被稱為「防颱最佳典範」的小麻雀讓不少網友笑翻。（圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

照片曝光後掀起不少網友討論，許多消費者也被這名「防颱典範」逗樂，紛紛歪樓留言「他是高層！來巡視的啦」、、「疫情期間禁止試吃喔」、「他是來找善逸的啦」、「其實他是好市多視察，空間夠大、道路夠乾淨，看看有沒有遺漏損壞商品」、「熱食課還沒上班，他先巡廠」，另外也有熟客就表示「中和店有看過幾次」、「汐止是嗎？」。（編輯：楊智傑）