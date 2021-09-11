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女面試10幾次全失敗！家人急勸別講「1句」：更容易錄取

▲一名女網友面試了10幾次都失敗，而家人就勸告別多嘴講「一句話」，表示「這樣比較容易錄取！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲一名女網友面試了10幾次都失敗，而家人就勸告別多嘴講「一句話」，表示「這樣比較容易錄取！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-11 17:50:52

不少公司在面試過程時都會提出各式問題，以此了解求職者的人格特質和應變能力等，也能藉此評估是否適合公司。對此，就有一名女網友指出，自身面試了10幾間公司都落空，但最近和家人聊到面試時，卻被勸告別多嘴講「一句話」，表示「這樣比較容易錄取！」

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原PO於Dcard上指出，自身目前待業兩個月左右，至今已面試了十幾間公司，但結果都不符合自身期待，而近期和家人談論面試時卻突然被勸告，「我說我都開28k ，家人聽到後叫我不要隨便跟公司開薪水，這樣比較容易錄取⋯⋯」這便讓她震驚詢問「想問各位的看法～應屆真的不該開薪水嗎？」

▲女網友家人建議她「不要隨便跟公司開薪水！」（圖／翻攝Dcard）
▲女網友家人建議她「不要隨便跟公司開薪水！」（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，卻引來不少網友搖頭表示，「我覺得就算是畢業生如果能力夠好，學經歷Ok，直接開價錢也是沒問題的」、「看科系吧？理工可以理直氣壯三萬到三萬五以上」、「我記得我剛畢業也不敢開哈哈哈，都說依公司為主，現在想想真後悔，目前畢業四年先前面試都敢開」、「長輩不都這樣說嗎？不要跟公司太計較什麼的，結果反過來就是你被坑，便宜又好用」。

不過，亦有人抱持不同想法，直言「依公司規定先拿到offer後，選一間錢多的報到」、「看工作內容是什麼吧！公司大小也有差，還有對方職缺上有沒有寫薪資範圍。第一份我不會開薪水，沒經驗也不知道能力，看公司想怎麼開，反正對方先開完，再考慮要不要去就好」、「如果只是要錄取而已，那就說依公司規定」。

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《面試總被問「期望薪資」？過來人傳授1技巧：不會吃虧》，就有網友建議若面試時被問到「期望薪資」時，可以回應「主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？」，指出通常先報價的會吃虧，「換成自己報價，我們很難報出雙方滿意的價格，還不如讓對方直接告訴你他們公司普遍薪水落在哪裡，再用這個薪水往上加，或是直接跟他說太低了你不滿意直接閃人，看他會不會用更高的價錢挽留你，省得你在那邊猜他們願意花多少錢來得更好。」（編輯：陳雅雲）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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