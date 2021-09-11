女面試10幾次全失敗！家人急勸別講「1句」：更容易錄取

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問題曝光後，卻引來不少網友搖頭表示，「我覺得就算是畢業生如果能力夠好，學經歷Ok，直接開價錢也是沒問題的」、「看科系吧？理工可以理直氣壯三萬到三萬五以上」、「我記得我剛畢業也不敢開哈哈哈，都說依公司為主，現在想想真後悔，目前畢業四年先前面試都敢開」、「長輩不都這樣說嗎？不要跟公司太計較什麼的，結果反過來就是你被坑，便宜又好用」。
不過，亦有人抱持不同想法，直言「依公司規定先拿到offer後，選一間錢多的報到」、「看工作內容是什麼吧！公司大小也有差，還有對方職缺上有沒有寫薪資範圍。第一份我不會開薪水，沒經驗也不知道能力，看公司想怎麼開，反正對方先開完，再考慮要不要去就好」、「如果只是要錄取而已，那就說依公司規定」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《面試總被問「期望薪資」？過來人傳授1技巧：不會吃虧》，就有網友建議若面試時被問到「期望薪資」時，可以回應「主要依照公司規定，不過請問一下，以目前我的資歷，在貴公司可以拿到多少起薪？」，指出通常先報價的會吃虧，「換成自己報價，我們很難報出雙方滿意的價格，還不如讓對方直接告訴你他們公司普遍薪水落在哪裡，再用這個薪水往上加，或是直接跟他說太低了你不滿意直接閃人，看他會不會用更高的價錢挽留你，省得你在那邊猜他們願意花多少錢來得更好。」（編輯：陳雅雲）