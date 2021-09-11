義大利時間管理大師？他3年「請假769天」　同事氣到報警

身為教職卻長年請假的情況，不光是學生權益受損，恐怕就連同事也會看不下去！日前在義大利就有名數學老師常以「生病」、「照顧孩子」為由請假、申請補助，同事們更計算下來發現3年來他竟請了769天的假，氣得報警後經過追查才發現，原來這名數學老師根本是開著車「四處打工賺錢」，最終遭法院裁定得返還所有申請的補助金額。

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根據英媒《太陽報》指出，這名來自義大利的男老師現年47歲，原本在義大利波代諾內的工業技術學院教數學，但在這段任職期間，他時常拿著有家庭醫師簽署的證明文件，向學校請病假，或申請照顧孩子的補助，實際算下來三年幾乎工作不到兩個禮拜，請了769天的假還申請了一共1萬3千歐元（約新台幣43萬）育兒津貼，讓不少接替他工作責任的同事敢怒不敢言。

▲這名數學老師三年來只到學校工作不到2個禮拜讓不少同事都氣炸。（圖／取自pixabay）

除了擔心孩子「長年抱病」外，也對該名老師的私生活起疑，其他老師們便「熱心報警」希望能展開對他的調查，結果警方果真靠著附在他名義下的高速公路的過路費和預訂飯店等資訊，查出他這3年來的行蹤，原來這名「時間管理大師」藉口照顧孩子請假期間，全是開著車周遊義大利「打工賺錢」，不僅一邊領著教職薪水，還到其他公司擔任顧問職。

這名數學老師趁著請假期間，靠著在不同公司兼差獲利賺了高達9萬7千歐元，相當於新台幣約323萬元的高額薪水，而東窗事發後也遭到校方提告，請假期間的教職薪水11萬歐元（約新台幣366萬元）也遭到法官裁定扣押，更被判必須繳回當時申請的1萬3千歐元育兒津貼，儘管男子不服提出上訴，但已遭到法官駁回。（編輯：楊智傑）