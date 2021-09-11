台北人搭捷運不碰「1物」？乘客點頭全認了：完全習慣
台灣近年來大眾交通運輸發展迅速，其中台北捷運就因快速且方便的特點，吸引不少民眾搭乘其移動到各處。不過，就有一名網友好奇詢問「聽說台北人搭捷運都不拉扶手？」而掀起乘客們熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 20:34:31
原PO於PTT八卦板上發文，指出自己聽聞台北人搭捷運、火車時，都不會拉車廂內的扶手，這便讓他好奇詢問「是真的嗎？有沒有八卦」。
貼文一曝光，就引來不少乘客狂點頭，直呼「倒是真的！從小習慣了吧？還能滑手機」、「捷運不需要呀！不像爛到爆的公車不抓扶手會摔」、「常搭就會抓平衡了，不難」、「捷運不用，火車要」、「真的，我上次搭只有我拉扶手」、「台北捷運蠻穩的，就算沒疫情也不會拉」、「我國中開始搭，完全習慣那節奏」、「基本技能，還可以不拉，雙手玩遊戲的」。
但也有人透露遇到加減速時還是會握住，「完全沒抓過，不要急煞都沒事」、「北捷除了要調整班距會加減速，平常穩成那樣要拉什麼把手」。為了安全起見，北捷曾宣導民眾平常搭乘捷運時，除了要小心月臺與列車間的空隙，且因列車行駛有起步加速及靠站煞車，建議站立時需緊握扶手或吊環。（編輯：陳雅雲）