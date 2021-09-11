一張圖看懂璨樹降雨區域時程！大台北「這時候」強風驟雨
中央氣象局今（11）日晚間持續對中颱璨樹發布海上陸上颱風警報，璨樹颱風目前在鵝鑾鼻的南南東方海面，持續朝向北北東進行，暴風圈逐漸靠近台灣，全台各地區都要嚴加戒備，提防強風豪雨。而氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也用一張圖，模擬顯示出璨樹颱風未來兩日在全台的降雨區域時程。
編輯中心/綜合報導
2021-09-11 21:10:07
「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉專發文，分享了一張「降雨區域模擬」圖，分成4個時段，分別是12日上半天、12日下半天、13日上半天、13日下半天，搭配全台區域的降雨量模擬，何時何地降雨一目瞭然。
週日00-12時：颱風沿著東部近海北上至花蓮外海，東北角、宜蘭、花蓮的風雨最劇，西半部風雨感受較弱。
週日12-24時：颱風抵達東北角外海，北部山區、基隆大台北、北宜蘭有強風驟雨，南部山區也會有持續性的降雨。
週一00-12時：颱風來到北部外海，颱風警報陸續解除。受到西南風影響，中南部平地有雷陣雨、山區雨勢較持續，北部、東半部雨勢減緩。
週一12-24時：西南風影響持續，至週三前中南部都容易下雨。
目前璨樹颱風在蘭嶼已經測量到17級最大陣風，中央氣象局長鄭明典也表示，蘭嶼「預期有大半個夜晚會是狂風暴雨！」璨樹颱風的環流非常強勁，呼籲民眾做好防颱準備。（編輯：倪浩軒）