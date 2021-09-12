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蘋果最值得入手產品？眾狂推「它」便宜耐操：不是iPhone

▲蘋果公司旗下產品十分多樣，就有網友好奇「蘋果最值得入手的產品？」而掀起眾人熱議。（示意圖／取自Unsplash）
▲蘋果公司旗下產品十分多樣，就有網友好奇「蘋果最值得入手的產品？」而掀起眾人熱議。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-12 17:01:29

蘋果公司旗下產品十分多樣，除了最受外界矚目的iPhone外，還有iPad、AirPods、MacBook等，深受許多果粉喜愛。不過，就有一名網友好奇詢問「蘋果最值得入手的產品？」而掀起眾人曝光心目中的答案。

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原PO於PTT WomenTalk板上指出，蘋果的軟硬體和服務十分多，幾乎包辦生活中的大小電子產品，他也舉例如iPhone、iPad、iMac、AirPods、MacBook、Apple watch等，「大家認為哪個裝置或服務，是蘋果最值得入手的？」

▲網友好奇詢問「蘋果最值得入手的產品？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「蘋果最值得入手的產品？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中「iPad」被最多人點名，「iPad吧…不過用習慣IOS，通常就會一直用下去」、「絕對是iPad，便宜又耐操」、「輕度使用者iPad跟iPhone一起用滿方便」、「iPad無可取代」、「認真回，IPad和筆電都超耐用，用七八年了都不會壞，又順」、「iPad無敵」、「我安卓腦粉也是用iPad」。

再來「iPhone」和「MacBook」也被眾人提及，直言「當然是iPhone最常用也最實用」、「Mac+iPhone都超實用」、「手機和平板吧！頂多再加筆電」、「iPhone+watch+耳機真的蠻好」、「我自己是iPhone7、有線無線耳機、macbook」、「手機+airpods」。

不過，留言中也有其他鄉民推薦不同產品，「當然是全家餐啊」、「看朋友分享後現在非常想要新的iMac」、「除了macbook其他都還好」。（編輯：陳雅雲）

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