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每天叫人起床！特殊行業「叫醒師」爆紅　月收入竟有43萬

▲大陸有播音員為了賺多一點錢，開始兼職做「叫醒師」，錄製「客製化」的鈴聲叫人起床。（示意圖／取自pixabay）
▲大陸有播音員為了賺多一點錢，開始兼職做「叫醒師」，錄製「客製化」的鈴聲叫人起床。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-12 16:51:55

有些人的生理時鐘就是不用鬧鐘也能起床，但是不少人工作累又熬夜，仍然是要依靠「鬧鐘」來叫起床，否則睡過頭可是家常便飯的事情。近日，大陸就有位播音員為了想賺多一點錢，開始兼職當「叫醒師」，沒想到月收入竟高達10萬人民幣（約新台幣43萬元）。

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綜合陸媒報導，大陸最近興起一項特殊行業「叫醒師」，工作內容就是把自己的聲音，依照客戶的需求，錄製成不同類型的「客製化」鈴聲。杭州市一位20多歲的孫姓男子正好是播音員，對於如何駕馭聲音非常熟悉，也為了多賺一點錢，所以才投入這份工作。

▲孫男透露，「客製化」鈴聲的需求量一直很高，因此月收入可以達到10萬人民幣。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲孫男透露，「客製化」鈴聲的需求量一直很高，因此月收入可以達到10萬人民幣。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
孫男表示，自己一開始只是覺得好玩，錄了各種不同「人聲」，並傳給朋友聽，後來慢慢開始有人找他錄製，意外開啟了自己的接單之路。擅長駕馭聲音的他，也能配合客戶的要求，甚至連動漫裡角色的聲音，語調、聲量等，都能完美錄製成鈴聲。

孫男透露，自從開接單以來，「客製化」鈴聲的需求量一直很高，因此有時月收入可以達到10萬人民幣，他也笑說「每天能夠用聲音叫醒不同的人，讓他們有動力去開啟新的一天，雖然目前僅是兼職，但我覺得特別有意義」。（編輯：許智超）

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