男拿發票一看驚「日期下個月的」！行家曝真相：長知識了
為了等待每期的統一發票開獎，不少民眾總會累積多張發票，希望開獎後有機會成為中獎的幸運兒。不過，就有一名網友指出，上（8）月31日到某間停車場消費後，拿到的發票卻印製著9-10月份，讓他震驚直呼「第一次看見下個月的發票！」對此，就有行家揭開真相表示「很正常啦！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 20:43:53
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己於8月31日到某停車場，離開時取得一張發票，但上頭卻印製110年9-10月份，讓他不解詢問「這樣是正常的嗎？不會有問題？！第一次看見下個月的發票....」。
貼文一曝光，瞬間就引來行家解惑，「正常，而且照字軌是屬於9月的發票，要等11/25開獎才能對獎」、「正常，也有可能是剛好用光了」、「很正常啦，月底拿到下個月的」、「正常阿，月底發票不夠可以使用下期發票，對獎算下一次的」、「正常，你不常買東西吼！到月底通常都會拿到這樣的發票」。
事實上，2020年8月也有民眾遇到「未來發票」狀況，當時財政部南區國稅局就表示，根據統一發票使用辦法第21條規定，非當期之統一發票，不得開立使用，但經主管稽徵機關核准者，不在此限，例如於雙月份最後幾天，當期的統一發票已使用完畢，在經過稽徵機關核准嚇，可先開次期發票給消費者。
另外，消費月份與發票上印製之月份不同，該如何對獎呢？財政部南區國稅局解釋，消費者若拿到次期統一發票，仍可依統一發票刊印所屬月份之號碼對獎，權益並未受損。簡單來說，民眾於8月份消費，拿到開立於9-10月份的統一發票，需依9-10月份中獎號碼對獎。（編輯：陳雅雲）