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她把「內衣褲」晾院子！女鄰居報警想提告　背後原因扯翻

▲墨西哥有女子在院子裡晾內衣褲，沒想到因此遭鄰居提告，原因讓警方傻眼。（示意圖／取自pixabay）
▲墨西哥有女子在院子裡晾內衣褲，沒想到因此遭鄰居提告，原因讓警方傻眼。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-12 22:45:40

鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。對此，墨西哥就有位女子常把內衣褲晾在院子裡，沒想到日前突然被鄰居提告，理由更是讓警察當場傻眼。

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綜合外媒報導，墨西哥金塔納羅奧州一位23歲的女子，每週六都會在院子晾內衣褲，怎料，她卻因此遭42歲女鄰居尤維查（Yuvitza E.）提告。尤維查表示，女子是故意將內衣褲晾在院子裡，甚至還晾在別人看得見的位置，不道德又妨礙風化，警方雖然聽得一頭霧水，但還是趕到現場調查。

▲尤維查強調，女子將內衣褲晾在院子裡，目的是勾引她老公。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲尤維查強調，女子將內衣褲晾在院子裡，目的是勾引她老公。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
等到員警抵達後，尤維查強調，女子這麼做的原因，都是為了勾引自己的老公，因為對方總是在每週六白天洗內衣褲，而週六正好是老公休假的日子。她也透露，老公某次還從窗戶偷看對方的內衣褲，「她早就預謀好勾引我老公，實在是太無恥又沒有道德了」。

尤維查接著說，自己曾警告過女子「不要勾引老公」，但對方卻根本不理會，所以要員警依「妨礙風化」逮捕女子。這讓員警感到十分為難，因為她根本沒有證據，再加上女子是在自家晾內衣褲，所以沒有違法疑慮，只能勸她先和老公做好溝通。（編輯：許智超）

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