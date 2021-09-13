今起連15天大轉運！「3生肖」橫財連發　這位有意外之財

時間過得飛快，又來到新的一周，究竟十二生肖中，誰能夠擁有好財運呢？專攻命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日就分析指出，9月13日至9月28日「3生肖」將會大轉運，橫財連發，必大賺特賺，其中，「屬猴人」更有機會獲的意外之財。





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▲搜狐號《卡哇伊》專欄近日分析指出，9月13日至9月28日「3生肖」將會大轉運，橫財連發。（示意圖／ NOWnews資料照）

× ▲搜狐號《卡哇伊》專欄近日分析指出，9月13日至9月28日「3生肖」將會大轉運，橫財連發。（示意圖／ NOWnews資料照）

生肖牛





屬牛的人，運勢多有變動，但是千萬不要灰心，9月13日~9月28日百萬橫財不算多，買彩票必有機會中獎，只要能在個人能力上多加修為，同時注重人脈圈子的拓展，沒準年底之前就能發家致富，實現轉運發大財。





生肖猴





屬猴的人，一向機敏過人，在事業上也善於把握機會，從而能一飛沖天，取得令人矚目的成就。今年屬猴人運走「比肩」之星的好運，又徹底告別了去年的本命年，事業上必然會穩步上升，越來越好。9月13日~9月28日，屬猴人的信心和能力將得到充分恢復，會迎來更大的發展。必大發特發，存款翻百倍，還能有意外之財進帳。





生肖蛇





屬蛇的人，極其聰慧，思緒敏捷，腦子活躍，且為人處世圓滑，做事情不拘小節，和各行各業的人都能相處融洽。9月13日~9月28日，聚集八方鴻運，橫財不斷，大賺特賺必暴富，加上有「財帛星」加持，運勢大開，財源廣進，無論做什麼都非常順利，得心應手，偏財運也不錯，財氣加身，買彩票更有望中獎。（編輯：許苡晴）



