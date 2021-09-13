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娶到賺到！痣長在「5位置」旺夫益子　成功人士都有第2種

▲「5位置」的美人痣能夠旺夫又益子，其中第2種位置的痣，更是許多成功人士、名人的妻子都有的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「5位置」的美人痣能夠旺夫又益子，其中第2種位置的痣，更是許多成功人士、名人的妻子都有的。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 10:44:42

每個人一生的命運不盡相同，知名命理師艾菲爾昨（12）日在臉書表示，痣的位置也是一門學問，只要長對位置，不僅能為自己帶來好運，還能助旺老公事業、為子女帶來好運，同時公開「5位置」的美人痣能夠旺夫又益子，其中第2種位置的痣，更是許多成功人士、名人的妻子都有的，記得請身旁的親友也來看看，誰擁有愛情、事業雙收的好痣。

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1、眉心

美麗善良痣位於眉心，但要特別注意，位於眉心的美人痣必須是「紅色」方能稱作美人痣，黑痣則不算。

2、嘴唇斜外下方

感情、事業雙收痣，位於嘴唇斜外下方，不分左右。不過要特別注意，不可左右兩側各長一顆痣，因為這樣稱為「苦命痣」，是完全相反的含義，由於形狀如同兩滴淚水，因此較不吉利，在古時候是不容易出嫁的痣相。但若是嘴唇斜外下方的美人痣，則是旺夫又益子之意，連帶自己的財運也非常旺盛。如果仔細觀察，許多成功人士、名人的妻子都有位於嘴唇斜下方的美人痣。

3、嘴唇上方

有福氣痣位於嘴唇上方，則代表福氣綿延的象徵，其含義如同一粒飯黏在嘴巴上，稍微伸出舌頭便能碰到，因此嘴唇上方長痣的女人是有福相的象徵，這顆痣能使她不挨餓，能衣食無憂，還能帶給夫家福氣。

4、嘴角

感情美滿痣位於嘴角，不分左右，是感情美滿之相。代表精力旺盛，愛情上會主動追求心儀對象，會勇敢表達自己的內心感受，不喜歡傳統的禮教束縛，愛情觀只在乎曾經擁有，不在乎是否能天長地久，可以得到甜美穩固的感情，不會出現婚變。

5、鼻子兩側

蘊藏福運嘴唇上方，或鼻子兩側有痣，代表福運十分吉利的預兆，可以帶來大好的財運、美好的姻緣，是非常有福氣的痣相。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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