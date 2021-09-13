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網球肘！臺北醫院提供5招居家復健　有效減緩肘關節疼痛

▲臺北醫院復健科物理治療師林宛姿說，進行離心肌力運動時，從輕量水瓶訓練，以好手替患手施力。（圖／臺北醫院提供）
▲臺北醫院復健科物理治療師林宛姿說，進行離心肌力運動時，從輕量水瓶訓練，以好手替患手施力。（圖／臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-13 10:45:02

疫情期間，居家辦公的時間也增多、在家煮飯的機會增多，導致罹患「網球肘」的族群，如家庭主婦、電腦工作者也愈來愈多；除就醫看診外，衛生福利部臺北醫院復健科物理治療師林宛姿也介紹5招在家就能進行的居家簡易復健方法，能有效減緩肘關節疼痛並強化肌力。

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▲第1招－抓毛巾：將前臂擺放在桌子上，手掌朝上抓握毛巾或軟球，用力握緊15秒後再放開。（圖／臺北醫院提供）
▲第1招－抓毛巾：將前臂擺放在桌子上，手掌朝上抓握毛巾或軟球，用力握緊15秒後再放開。（圖／臺北醫院提供）

林宛姿指出，5招在家就能進行的居家簡易復健方法，分別為第1招－抓毛巾：將前臂擺放在桌子上，手掌朝上抓握毛巾或軟球，用力握緊15秒後再放開，過程中若產生疼痛感可減輕握力、次數、頻率；第2招－擰毛巾：雙手握住扭轉毛巾，如擰乾毛巾一般，重複動作可伸展前臂伸腕肌群。

▲第3招－向上被動伸展：患側手臂向前舉直，掌心朝前、手指向上，另一隻手抓住患側手掌並往後扳。（圖／臺北醫院提供）
▲第3招－向上被動伸展：患側手臂向前舉直，掌心朝前、手指向上，另一隻手抓住患側手掌並往後扳。（圖／臺北醫院提供）
第3招－向上被動伸展：患側手臂向前舉直，掌心朝前、手指向上，另一隻手抓住患側手掌並往後扳，每次持續15秒之後手鬆開，如此為一組，每次做5下，每天做3組；第4招－向下被動伸展：患側手臂向前舉直，手指向下、掌心朝內，好側的手抓住患側手掌並往後扳，每次持續15秒之後手鬆開，如此為一組，每次做5下，每天做3組。

第5招－離心肌力運動：患側手朝下握著裝水的寶特瓶、手肘彎曲，好側的手握住患側手臂，向上快速抬起再慢速向下放，每次做10下，每天做3組，運動後的24小時內，若未產生肌肉痠痛或肌腱疼痛，可逐步增加水瓶重量；此運動可避免肌腱發炎再度發生，同時又能強化肌力，是效果最好、最安全的簡易居家運動。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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