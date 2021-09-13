網球肘！臺北醫院提供5招居家復健　有效減緩肘關節疼痛

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林宛姿指出，5招在家就能進行的居家簡易復健方法，分別為第1招－抓毛巾：將前臂擺放在桌子上，手掌朝上抓握毛巾或軟球，用力握緊15秒後再放開，過程中若產生疼痛感可減輕握力、次數、頻率；第2招－擰毛巾：雙手握住扭轉毛巾，如擰乾毛巾一般，重複動作可伸展前臂伸腕肌群。
第3招－向上被動伸展：患側手臂向前舉直，掌心朝前、手指向上，另一隻手抓住患側手掌並往後扳，每次持續15秒之後手鬆開，如此為一組，每次做5下，每天做3組；第4招－向下被動伸展：患側手臂向前舉直，手指向下、掌心朝內，好側的手抓住患側手掌並往後扳，每次持續15秒之後手鬆開，如此為一組，每次做5下，每天做3組。
第5招－離心肌力運動：患側手朝下握著裝水的寶特瓶、手肘彎曲，好側的手握住患側手臂，向上快速抬起再慢速向下放，每次做10下，每天做3組，運動後的24小時內，若未產生肌肉痠痛或肌腱疼痛，可逐步增加水瓶重量；此運動可避免肌腱發炎再度發生，同時又能強化肌力，是效果最好、最安全的簡易居家運動。
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