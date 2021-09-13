為何女主播「站姿」都要雙腳交叉？內行人解答：方便許多

不少民眾每天上班前後，無論是想得知氣象、財經資訊，又或是國內外大小事，都習慣收看新聞頻道；不過，就有一名男網友發現女主播的「站姿」幾乎都是兩腳交叉站，讓他很困惑，貼文一出，也釣出內行人解答。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女主播一定要這樣站？」為題發文，表示自己看新聞時，發現女主播的站姿都是「左腳在前，右腳在後」的站法。





但女主播雙腳交叉的站姿，讓原PO很困惑，「我試著站過，發現這樣其實並不舒服」，因此讓他忍不住在文末發問「為什麼女主播一定要這樣站」？





▲原PO好奇為何女主播的站姿都要雙腳交叉。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也有名新聞系的同學回應，「這是新聞台不成文的儀態規定，站久了其實會很累，但是雙腳交叉的站法除了能讓腿呈現比較直的狀態，也能讓背挺直。另外因為主播常常需要跟著背後的圖示來做移動，交叉站也方便左右移動（要是是雙腳筆直站的話，移動的時候會像螃蟹一樣左右移動、非常不美觀；若是想要移動就必須側身，但是一側身眼睛就會移開鏡頭，所以也沒有辦法）」。





另外，也有自稱在業界工作的人士表示，「就是找自己好看的角度啊，看起來是一直線，然後因為有時候衣服會夾夾子或是有機器，也是靠角度去藏呀，這個角度姿勢，一般人肯定是hold不了長時間，但是人家是主播啊，有專業的餒～」、「因為大台攝影棚大，有辦法用整面綠幕，主播全身key掉，站播當然更要注意儀態，像我工作的地方因為規模沒那麼大，幾乎都是坐播或半身站，就沒有這種問題，新聞台的小編輯路過」。（編輯：郭佩蓉）



