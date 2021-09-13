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為何女主播「站姿」都要雙腳交叉？內行人解答：方便許多

▲原PO好奇為何電視台女主播站姿都要「雙腳交叉」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO好奇為何電視台女主播站姿都要「雙腳交叉」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 13:26:55｜2021-09-13 13:42:49

不少民眾每天上班前後，無論是想得知氣象、財經資訊，又或是國內外大小事，都習慣收看新聞頻道；不過，就有一名男網友發現女主播的「站姿」幾乎都是兩腳交叉站，讓他很困惑，貼文一出，也釣出內行人解答。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼女主播一定要這樣站？」為題發文，表示自己看新聞時，發現女主播的站姿都是「左腳在前，右腳在後」的站法。

但女主播雙腳交叉的站姿，讓原PO很困惑，「我試著站過，發現這樣其實並不舒服」，因此讓他忍不住在文末發問「為什麼女主播一定要這樣站」？

▲原PO好奇為何女主播的站姿都要雙腳交叉。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO好奇為何女主播的站姿都要雙腳交叉。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「比例看起來比較好，顯腳長」、「就一個儀態啊，不然要站三七步？」、「親善大使團路過這樣站穿高鞋受力點最穩，儀態最好而且最不容易酸」、「這是美姿美儀裡挺標準的一個站姿，看起來端莊優雅，而且膝蓋撞在一起，撐幾個小時不動都不會太累，相對其他姿勢來說。而且也不容易上身不穩搖晃，所以主播、司儀和空服面試、禮賓，都會看到這種站姿」。

其中，也有名新聞系的同學回應，「這是新聞台不成文的儀態規定，站久了其實會很累，但是雙腳交叉的站法除了能讓腿呈現比較直的狀態，也能讓背挺直。另外因為主播常常需要跟著背後的圖示來做移動，交叉站也方便左右移動（要是是雙腳筆直站的話，移動的時候會像螃蟹一樣左右移動、非常不美觀；若是想要移動就必須側身，但是一側身眼睛就會移開鏡頭，所以也沒有辦法）」。

另外，也有自稱在業界工作的人士表示，「就是找自己好看的角度啊，看起來是一直線，然後因為有時候衣服會夾夾子或是有機器，也是靠角度去藏呀，這個角度姿勢，一般人肯定是hold不了長時間，但是人家是主播啊，有專業的餒～」、「因為大台攝影棚大，有辦法用整面綠幕，主播全身key掉，站播當然更要注意儀態，像我工作的地方因為規模沒那麼大，幾乎都是坐播或半身站，就沒有這種問題，新聞台的小編輯路過」。（編輯：郭佩蓉）

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