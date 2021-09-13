迴轉壽司吃一盤就能扭蛋！男爽翻：發現漏洞　真相虧大了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友示範不想吃壽司又想轉蛋的方法，引發不少討論。（圖/抖音＠ooo.6.9）

那個機器也會直接算你五盤的錢...還有你手上這個，等於一顆扭蛋是六個盤子

那盤子投進去之後就會算錢，這樣刷五次雖然能抽，但沒有吃到壽司還要付五盤的錢，沒必要