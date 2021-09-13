迴轉壽司吃一盤就能扭蛋！男爽翻：發現漏洞 真相虧大了
日本壽司一直以來深受不少台灣下喜愛，在近幾年也有不少知名品牌進駐台灣，而各家為了搶客人，也有不同的特色，例如連鎖品牌藏壽司就有推出「吃五盤可以轉扭蛋的機會」，雖然不保證中獎，但仍舊吸引不少民眾朝聖。不過，近日就有網友分享「吃一盤就能轉扭蛋的方法」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-13 13:47:07
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「當你很想要扭蛋卻不想要吃壽司時」只見影片中，網友拿著盤子在盤子的投入口來回進出，結果重複五次動作之後，機器果然感應到回收五個盤子，畫面開始進入扭蛋的畫面，意即只要吃一盤壽司就能夠爽轉扭蛋，不論要轉幾次都沒問題」。
影片曝光後，吸引不少網友紛紛回應「那個機器也會直接算你五盤的錢...還有你手上這個，等於一顆扭蛋是六個盤子」、「這真的是真盤子，這樣刷沒有吃也要付錢...虧大了」、「在這耍小聰明，結果店家賺更爽，不用出壽司成本，你若沒中獎更開心」、「是不是很多人都不知道啊...那盤子投進去之後就會算錢，這樣刷五次雖然能抽，但沒有吃到壽司還要付五盤的錢，沒必要」。
而根據藏壽司的官網介紹，藏壽司的結帳方式為「將吃完的盤子丟進投入口，並且按下結帳鍵，接著就會有店員至桌邊服務」，也就是說，藏壽司與多數迴轉壽司以「數盤」方式結帳不同，是採用盤子投入口回收盤子感應計價，因此就算使用網友方法，吃一盤就能扭蛋，但仍舊要付5盤的錢，民眾可不要白花冤枉錢！（編輯：張嘉哲）