獨／韓國Vtuber唱跳實力驚人　吃播、穿搭吸引百萬粉追蹤

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現今在國外YouTube頻道上，也出現許多著名的 Vtuber 創作者。在南韓擁有百萬追蹤的高人氣Vtuber「Lechat（르샤）」，在抖音（Tiktok）平台擁有超過上百萬位粉絲，不僅唱跳實力驚人，吃播、時尚穿搭介紹、ROOMTOUR等日常的Vlog影片，都受到不少粉絲喜愛，細膩的畫面呈現，也讓許多網友不禁讚嘆「Metaverse」世界的更迭進步！
虛擬YouTuber「Lechat（르샤）」接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，她透露自己來自於距離地球很遙遠的「Mcity」行星，偶然間因為房間內的接收器得知「地球」的存在，因此愛上了地球上的人事物，特別是舞蹈與音樂，成為熱愛地球的大粉絲！所以可以經常看到，Lechat 在頻道或Tiktok上分享自己唱跳的畫面。
從「Lechat（르샤）」作品可以看到其嫻熟3D後製技術，Lechat 向《NOWnews》透露，拍攝抖音影片的時候，大多是自己完成，但YouTube頻道上像是翻唱影片，所需要製作的背景舞台、漂亮的衣服等等，就無法單靠自己完成。
Lechat 可愛地向編輯說道：「自己一個人在Mcity居住的生活，在這邊認識了一群擁有專業技術的朋友們，他們持續在旁邊陪伴我、支持我，也可以說他們就是我強大的製作團隊吧！」她也表示雖然看起來還有很多需要加強的地方，但因為是自己喜歡做的事情，正在享受這樣的過程。
「Lechat（르샤）」影片中，不難可以察覺到她亮眼的舞蹈動作與純淨嗓音，對於在韓國有系統化經營偶像的「練習生生態」，Lechat 則透露自己並沒有當過練習生，目前也沒有經紀公司。她也打趣開玩笑說道「自己的歌唱實力大概是天生的吧！」
Lechat 表示自己從小就很喜歡唱歌跳舞，因為是興趣嗜好，久而久之好像就不自覺慢慢進步了！而她也透露，如果為了要拍攝一首Cover唱跳影片的話，持續一週都會到家裡附近的舞蹈室做練習，從此可以看見她對作品的堅持與唱跳的熱誠。
「Lechat（르샤）」除了講得一口流利的韓文以外，流暢的英文對話也吸引不少世界各地的粉絲。「Lechat（르샤）」在專訪中透露：「最近經常被誤認成是地球上的韓國人，但其實不是，嘿嘿！因為很喜歡韓國音樂與戲劇，所以不自覺就進步了很多，而英文部分則是自己的家鄉與美國的加利福尼亞有點相似，也從他們的電視劇與電影中學習語言。」
最後曾在頻道分享過美食吃播的她，提到對於台灣的印象，吃過「鳳梨酥」的 Lechat 對台灣美食讚不絕口，也認為珍珠奶茶十分好喝！對於許多來自世界各地的粉絲的留言與應援，她表示都把這些關於地球的美好回憶，保存在房內的冰箱之中好好的保存著，另一方面也期待收到地球上的台灣人的信件！
專訪最後，身為吃貨的她向《NOWnews》表示，若未來有機會很想到台灣玩一玩，對於吃很有自信、又很愛鳳梨酥的她，淘氣地表示歡迎台灣鳳梨酥品牌找她代言。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：lechat 르샤
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